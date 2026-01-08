El sismo de hace unos días, evidenció la urgencia de reforzar los protocolos de seguridad en los centros penitenciarios de la Ciudad de México para contemplar escenarios de alta gravedad y la atención de emergencias mayores dentro de estos espacios.

Lo anterior o consideró la vicecoordinadora del PVEM en el Congreso local, Rebeca Peralta, quien señaló que si bien la Ciudad cuenta con un Plan de Emergencia Sísmica, éste no contempla de manera puntual las condiciones particulares de los centros penitenciarios, donde existen restricciones de movilidad, alta concentración de personas y necesidades especiales de seguridad.

“Los centros de reclusión no pueden ser tratados como cualquier otro inmueble público. En un sismo de gran magnitud se requiere claridad sobre cómo actuar ante daños estructurales, posibles personas lesionadas, evacuaciones parciales y, especialmente, el ingreso inmediato y seguro de vehículos de emergencia, como ambulancias, cuerpos de rescate y protección civil”, señaló.

Asimismo, también solicitó la definición de procedimientos claros para el acceso de vehículos de emergencia y cuerpos de rescate, así como la actualización y homologación de planes internos de protección civil en todos los centros penitenciarios de la ciudad.

“La protección de la vida y la integridad de todas las personas es una responsabilidad del Estado, sin excepciones. La prevención y la planeación salvan vidas, y en los centros de reclusión no podemos improvisar”, concluyó la legisladora.

