La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que la prohibición para la venta de animales en el Mercado de Sonora es “un precedente” de cómo se debe cuidar a los seres sintientes en todos los mercados de la Ciudad de México.

“Lo que estamos haciendo aquí en el Mercado de Sonora es un precedente muy importante para todos los mercados de la Ciudad de México, los mercados de la Ciudad de México deben de cumplir la ley, deben de ser y garantizar que se conviertan en mercados libres de maltrato animal, es decir que no va a haber maltrato, venta, compra de animales”, dijo.

Prohibición de venta de animales en el Mercado de Sonora es “un precedente” para todos los mercados de CDMX, afirma Brugada. Foto: Especial.

Ante locatarios de este centro de abasto, localizado en la alcaldía Venustiano Carranza, la mandataria capitalina pidió a los comerciantes no vender animales tampoco de forma clandestina y por otros medios, por ejemplo, a través de teléfonos celulares o contacto fuera del mercado.

“Les pedimos a todos que no se haga esta práctica porque ante cualquier denuncia, ya no es que cambien el giro, sino que está penado y eso va a significar el actuar de la Fiscalía para enfrentar estos casos”, dijo, al pedir a la alcaldía Venustiano Carranza que apoye con la vigilancia.

Afirmó que al cumplir con esta disposición también se ayuda a que el Mercado de Sonora “no esté estigmatizado” y sea un lugar emblemático al que acuda la población para adquirir los productos varios que se ofrecen en las distintas temporadas.

