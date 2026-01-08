Más Información

Venezuela anuncia liberación de "un número importante" de presos; es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica"

Venezuela anuncia liberación de "un número importante" de presos; es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica"

Trump reitera que el Gobierno cubano “está muy cerca” de caer; señala que el fin del apoyo venezolano precipitaría su derrumbe

Trump reitera que el Gobierno cubano “está muy cerca” de caer; señala que el fin del apoyo venezolano precipitaría su derrumbe

Detienen a 8 personas en protestas en Minneapolis por muerte de estadounidense a manos de ICE; mujer usó su vehículo como "arma": Noem

Detienen a 8 personas en protestas en Minneapolis por muerte de estadounidense a manos de ICE; mujer usó su vehículo como "arma": Noem

Cuerpo de Federico, niño de 2 años que falleció en accidente aéreo en Galveston, Texas, llega a Campeche; es velado en Escárcega

Cuerpo de Federico, niño de 2 años que falleció en accidente aéreo en Galveston, Texas, llega a Campeche; es velado en Escárcega

García Harfuch reporta avance en detenciones por asesinato de Carlos Manzo; “contamos con más información”, dice

García Harfuch reporta avance en detenciones por asesinato de Carlos Manzo; “contamos con más información”, dice

Semar asegura laboratorio clandestino y bodega; señalan que pertenece a "Los Rugrats", brazo armado del Cártel de Sinaloa

Semar asegura laboratorio clandestino y bodega; señalan que pertenece a "Los Rugrats", brazo armado del Cártel de Sinaloa

El se llenó de colorido con decenas de esculturas con forma de nopales que forman parte de la exposición .

Es por esto, que desde hace un par de días, en la explanada del corazón de la capital se aprecian varios nopales con , que representan distintas escenas de México.

Lee también:

Esta exhibición será inaugurada este viernes 9 de enero de 2026, a las 10:30 horas de la mañana, de acuerdo con la Secretaría de Cultura capitalina.

“¡Llénate los ojos de color! Con “Nopalera en el corazón”, exposición que celebra la cultura y el arte mexicano ¡Te invitamos a descubrir como artistas comunitarios, rinden tributo a este emblema mexa Se parte de esta inauguración y muéstranos tu orgullo a través de una foto”, invitó la dependencia capitalina!

Las esculturas están pintadas de colores llamativos y llevan decorados como flores y otros elementos artísticos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]