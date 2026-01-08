El Zócalo de la Ciudad de México se llenó de colorido con decenas de esculturas con forma de nopales que forman parte de la exposición “Nopalera en el Corazón”.

Es por esto, que desde hace un par de días, en la explanada del corazón de la capital se aprecian varios nopales con distintos dibujos y colores, que representan distintas escenas de México.

¡Llénate los ojos de color! Con “Nopalera en el corazón”, exposición que celebra la cultura y el arte mexicano 🌵❤️ 🎨



¡Te invitamos a descubrir como artistas comunitarios, rinden tributo a este emblema mexa 🇲🇽



Se parte de esta inauguración y muéstranos tu orgullo a través de… pic.twitter.com/gTpf3AHDBz — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) January 8, 2026

Lee también: Diputada del PVEM pide reforzar protocolos en penales de CDMX tras sismo; advierte riesgos en emergencias mayores

Esta exhibición será inaugurada este viernes 9 de enero de 2026, a las 10:30 horas de la mañana, de acuerdo con la Secretaría de Cultura capitalina.

“¡Llénate los ojos de color! Con “Nopalera en el corazón”, exposición que celebra la cultura y el arte mexicano ¡Te invitamos a descubrir como artistas comunitarios, rinden tributo a este emblema mexa Se parte de esta inauguración y muéstranos tu orgullo a través de una foto”, invitó la dependencia capitalina!

Las esculturas están pintadas de colores llamativos y llevan decorados como flores y otros elementos artísticos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr