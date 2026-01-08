Familiares y amigos de una joven de 19 años, reportada como desaparecida desde el pasado 2 de enero, realizaron este jueves un bloqueo vial sobre Avenida Tláhuac, en la alcaldía Tláhuac, a la altura de la colonia Ojo de Agua.

La protesta se lleva a cabo en dirección al poniente, donde los manifestantes exigieron avances en la investigación del caso, al señalar que, hastmeta el momento, no han recibido información concreta por parte de las autoridades.

De acuerdo con los inconformes, la joven fue vista por última vez a inicios de este mes, y ante la falta de resultados decidieron cerrar la vialidad como medida de presión para ser escuchados.

Autoridades capitalinas ofrecieron a los familiares una reunión programada para las 13:00 horas en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Aunque los manifestantes aceptaron el encuentro, advirtieron que el bloqueo permanecerá de manera indefinida hasta obtener respuestas claras y acciones concretas para la localización de la joven.

La movilización generó afectaciones viales en la zona, por lo que se recomendó a los automovilistas tomar vías alternas mientras continúa la protesta.

