Más Información

Venezuela anuncia liberación de "un número importante" de presos; es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica"

Venezuela anuncia liberación de "un número importante" de presos; es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica"

Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016

Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016

Tren Interoceánico, sin seguridad privada este año; licitación se quedó desierta

Tren Interoceánico, sin seguridad privada este año; licitación se quedó desierta

García Harfuch reporta avance en detenciones por asesinato de Carlos Manzo; “contamos con más información”, dice

García Harfuch reporta avance en detenciones por asesinato de Carlos Manzo; “contamos con más información”, dice

Tráiler robado se impacta en caseta de Tepotzotlán; choque provoca reducción de carriles en la México-Querétaro

Tráiler robado se impacta en caseta de Tepotzotlán; choque provoca reducción de carriles en la México-Querétaro

SESNSP reporta baja en delitos de alto impacto; resalta disminución de homicidio doloso en 26 estados

SESNSP reporta baja en delitos de alto impacto; resalta disminución de homicidio doloso en 26 estados

Familiares y amigos de una joven de 19 años, reportada como desaparecida desde el pasado 2 de enero, realizaron este jueves un bloqueo vial sobre Avenida Tláhuac, en la alcaldía Tláhuac, a la altura de la colonia Ojo de Agua.

La protesta se lleva a cabo en dirección al poniente, donde los manifestantes exigieron avances en la investigación del caso, al señalar que, hastmeta el momento, no han recibido información concreta por parte de las autoridades.

De acuerdo con los inconformes, la joven fue vista por última vez a inicios de este mes, y ante la falta de resultados decidieron cerrar la vialidad como medida de presión para ser escuchados.

Lee también

Autoridades capitalinas ofrecieron a los familiares una reunión programada para las 13:00 horas en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Aunque los manifestantes aceptaron el encuentro, advirtieron que el bloqueo permanecerá de manera indefinida hasta obtener respuestas claras y acciones concretas para la localización de la joven.

La movilización generó afectaciones viales en la zona, por lo que se recomendó a los automovilistas tomar vías alternas mientras continúa la protesta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]