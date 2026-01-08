La línea 2 del Cablebús, que transita por Iztapalapa, se consolidó como la ruta del sistema más utilizada por los usuarios durante el 2025.

El Sistema de Transportes Electricos (STE) informó a EL UNIVERSAL, que la ruta 2 que va de Constitución de 1917 a Santa Marta, de enero al 29 de diciembre de 2025, movilizó a 22.9 millones de personas.

Mientras que la ruta 1 que corre de Indios Verdes a Cuautepec, traslado a 19.3 millones de pasajeros.

En tanto, la línea 3 del Cablebús que transita por la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, de Los Pinos-Constituyentes a Vasco de Quiroga, fue utilizada por un total de 5.5 millones de personas.

Nuevas rutas

La administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada construirá en su sexenio, tres nuevas rutas que están en curso.

La línea 4, que correrá por las alcaldías Tlalpan y Coyoacán en la Ciudad de México tendrá un costo de 4 mil 616 millones 879 mil 362 pesos.

En el caso de la línea 5 del Cablebús, con una ruta que transitará por las alcaldías Álvaro Obregón a Magdalena Contreras, tendrá un costo de 7 mil 868 millones 146 mil pesos con IVA incluido.

Y la línea 6 , que circulará por las alcaldías Milpa Alta y Tláhuac que tendrá un costo de 4 mil 845 millones 807 mil 186 pesos.

