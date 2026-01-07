Ante el proyecto del Cablebús en la alcaldía Milpa Alta, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó al diálogo por las diferencias que puedan presentarse entre las y los habitantes.

En su conferencia mañanera de este miércoles 7 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió respetar la democracia porque "es la decisión de las mayorías".

"Hay que dialogar, no se trata de llegar a reprimir, pero hay que dialogar. En este caso del Cablebús o de alguna otra obra, pues sí es importante que entre todos respetemos la democracia. La democracia también es la decisión de las mayorias" dijo.

Al señalar que cuando fue jefa de gobierno se presentaban resistencias a obras, Sheinbaum comentó que en Milpa Alta y entre los pueblos originarios de la Ciudad de México se han realizado consultas "con toda la metodología que se debe de utilizar".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr