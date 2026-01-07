Más Información

Desarticulan en Europa red de tráfico de metanfetamina ligada al Cartel de Sinaloa; era introducida en rocas de mármol importadas de México

ICE mata a una mujer durante una redada en Minneapolis; alega que quiso atropellar a agentes

EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles

México inicia investigación antidumping contra manzanas de EU; bajaron los precios de la fruta nacional, señalan

Sheinbaum revela a qué embajada irá el exfiscal; Gertz Manero será embajador en Reino Unido

Trump recibirá a petroleras el viernes para hablar de Venezuela; EU pide acceso total a explotación de petróleo

Ante el proyecto del en la alcaldía Milpa Alta, la presidenta llamó al diálogo por las diferencias que puedan presentarse entre las y los habitantes.

En su conferencia mañanera de este miércoles 7 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió respetar la democracia porque "es la decisión de las mayorías".

"Hay que dialogar, no se trata de llegar a reprimir, pero hay que dialogar. En este caso del Cablebús o de alguna otra obra, pues sí es importante que entre todos respetemos la democracia. La democracia también es la " dijo.

Al señalar que cuando fue jefa de gobierno se presentaban resistencias a obras, Sheinbaum comentó que en Milpa Alta y entre los pueblos originarios de la Ciudad de México se han realizado "con toda la metodología que se debe de utilizar".

