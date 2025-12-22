Más Información

La Secretaría de Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, aseguró que ganó por mayoría de mano alzada, el “Sí”, al , en la alcaldía Milpa Alta, después de llevarse a cabo la consulta entre pobladores.

“Desde la SEPI y desde el Gobierno de la Ciudad de México, respetamos la autonomía, la libre determinación y los sistemas normativos de San Francisco Tecoxpa, a través de los cuales, esta tarde el pueblo se decidió mayoritariamente, y a mano alzada, por el "sí" al Cablebús”, acotó.

Explicó que es la comunidad la que prueba o propone las medidas a tomar sobre el proyecto de Consulta.

Indicó que las autoridades tradicionales determinan los procedimientos y los tiempos del proceso informativo, “a las instancias del Gobierno nos corresponde garantizar el derecho a la información, dentro de las pautas que nos dictan las autoridades y representaciones de los pueblos”, sostuvo.

Señaló que las reglas quedan establecidas en un convenio que realizan las y las autoridades administrativas correspondientes; a esto se le llama Protocolo de Consulta.

“En el caso de Tecoxpa, este acuerdo fue firmado por los auxiliares comunales, el enlace de coordinación territorial y las comisiones del pueblo. El documento se revisó en dos sesiones, en las que se solicitó, por parte del pueblo, que solo estuvieran presentes autoridades y representantes comunitarios”, apuntó.

Dijo que este protocolo garantiza ampliamente el derecho a la información (foros, reuniones, información casa por casa, etc.) para todos los habitantes del poblado. “De igual forma, las representaciones y autoridades comunitarias establecieron el acceso, desarrollo y método de aprobación del Cablebús en San Francisco Tecoxpa”.

La Consulta se llevó a cabo el pasado 21 de diciembre a las 13:00 horas en la plaza cívica del pueblo de San Francisco Tecoxpa.

De acuerdo con el gobierno capitalino, la recorrerá las alcaldías Milpa Alta y Tláhuac y movilizará en un promedio de 45 minutos más de 12 kilómetros, con lo que se convertirá en la línea más larga de las que existen.

