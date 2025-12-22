La Secretaría de Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, aseguró que ganó por mayoría de mano alzada, el “Sí”, al cablebús en San Francisco Tecoxpa, en la alcaldía Milpa Alta, después de llevarse a cabo la consulta entre pobladores.

“Desde la SEPI y desde el Gobierno de la Ciudad de México, respetamos la autonomía, la libre determinación y los sistemas normativos de San Francisco Tecoxpa, a través de los cuales, esta tarde el pueblo se decidió mayoritariamente, y a mano alzada, por el "sí" al Cablebús”, acotó.

Explicó que es la comunidad la que prueba o propone las medidas a tomar sobre el proyecto de Consulta.

Indicó que las autoridades tradicionales determinan los procedimientos y los tiempos del proceso informativo, “a las instancias del Gobierno nos corresponde garantizar el derecho a la información, dentro de las pautas que nos dictan las autoridades y representaciones de los pueblos”, sostuvo.

Señaló que las reglas quedan establecidas en un convenio que realizan las autoridades comunitarias y las autoridades administrativas correspondientes; a esto se le llama Protocolo de Consulta.

“En el caso de Tecoxpa, este acuerdo fue firmado por los auxiliares comunales, el enlace de coordinación territorial y las comisiones del pueblo. El documento se revisó en dos sesiones, en las que se solicitó, por parte del pueblo, que solo estuvieran presentes autoridades y representantes comunitarios”, apuntó.

Dijo que este protocolo garantiza ampliamente el derecho a la información (foros, reuniones, información casa por casa, etc.) para todos los habitantes del poblado. “De igual forma, las representaciones y autoridades comunitarias establecieron el acceso, desarrollo y método de aprobación del Cablebús en San Francisco Tecoxpa”.

La Consulta se llevó a cabo el pasado 21 de diciembre a las 13:00 horas en la plaza cívica del pueblo de San Francisco Tecoxpa.

De acuerdo con el gobierno capitalino, la línea 6 del Cablebús recorrerá las alcaldías Milpa Alta y Tláhuac y movilizará en un promedio de 45 minutos más de 12 kilómetros, con lo que se convertirá en la línea más larga de las que existen.

