La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por bajas temperaturas en seis alcaldías de la CDMX para la madrugada y mañana del sábado 10 de enero de 2026.

En la alcaldía Tlalpan se activó alerta naranja por temperaturas de 1 a 3 grados Celsius y heladas, entre las 00:00 horas y las 8:00 de la mañana.

Mientras que en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco se activó alerta amarilla por pronóstico de bajas temperaturas de 4 a 6 grados Celsius, entre las 00:00 y las 8:00 de la mañana.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

