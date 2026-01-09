Este viernes, el frente frío número 27 mantiene el evento de norte y condiciones de viento fuerte en varias regiones del país, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su informe diario, el organismo indicó que se prevén vientos de 50 a 60 kilómetros por hora con rachas de 70 a 90 km/h en Baja California, así como de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

En el noreste, centro y sureste del país se esperan vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla.

Lee también Arranca nuevo registro para celulares: Especialistas ven riesgos y violaciones a la privacidad

Por ello, en la costa occidental de la península de Baja California se pronostica oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura.

También se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, así como lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Habrá temperaturas mínimas de -15 a -10 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, de -10 a -5 grados en zonas altas de Baja California y Sonora, y de -5 a 0 grados en regiones montañosas de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. En zonas altas de Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México y Morelos se prevén mínimas de 0 a 5 grados.

Estas condiciones estarán asociadas al frente frío número 27 extendido sobre el noreste del país, la corriente en chorro subtropical y polar, una vaguada en niveles medios y altos en el noroeste, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, así como una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr