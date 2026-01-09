Más Información

Sheinbaum reacciona a dichos de Trump sobre atacar por tierra a cárteles; pide a canciller De la Fuente contacto directo con Marco Rubio

Sheinbaum reacciona a dichos de Trump sobre atacar por tierra a cárteles; pide a canciller De la Fuente contacto directo con Marco Rubio

EU reduce despliegue en el Caribe; mueve buques al norte de Cuba, reporta el New York Times

EU reduce despliegue en el Caribe; mueve buques al norte de Cuba, reporta el New York Times

Gastaron 7 mil mdp en corregir vías del Tren Interoceánico

Gastaron 7 mil mdp en corregir vías del Tren Interoceánico

Se mantiene contingencia ambiental en el Valle de México; se estima que la calidad del aire será de mala a muy mala

Se mantiene contingencia ambiental en el Valle de México; se estima que la calidad del aire será de mala a muy mala

Explosión por acumulación de gas deja al menos 4 lesionados en Paseos de Taxqueña; servicios de emergencia laboran en el lugar

Explosión por acumulación de gas deja al menos 4 lesionados en Paseos de Taxqueña; servicios de emergencia laboran en el lugar

Sheinbaum reprueba dichos de morenista sobre empleo del narco; no es deseable que jóvenes se unan a delincuencia, dice

Sheinbaum reprueba dichos de morenista sobre empleo del narco; no es deseable que jóvenes se unan a delincuencia, dice

Este viernes, el mantiene el evento de norte y condiciones de viento fuerte en varias regiones del país, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su informe diario, el organismo indicó que se prevén vientos de 50 a 60 kilómetros por hora con rachas de 70 a 90 km/h en , así como de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y .

En el noreste, centro y sureste del país se esperan vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla.

Lee también

Por ello, en la costa occidental de la península de Baja California se pronostica oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura.

También se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, así como lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Habrá temperaturas mínimas de -15 a -10 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, de -10 a -5 grados en zonas altas de Baja California y Sonora, y de -5 a 0 grados en regiones montañosas de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. En zonas altas de Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México y Morelos se prevén mínimas de 0 a 5 grados.

Estas condiciones estarán asociadas al frente frío número 27 extendido sobre el noreste del país, la corriente en chorro subtropical y polar, una vaguada en niveles medios y altos en el noroeste, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, así como una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]