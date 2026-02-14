Más Información
Tras salida de Marx Arriaga de la SEP, Sheinbaum dice que los libros de texto "no van a cambiar"; defiende modelo educativo
Hijos de capos mexicanos estuvieron en escuela de élite de EU: Departamento de Tesoro; pagaron hasta 102 mil 235 dls por año
Giran nueva orden de captura contra dos excolaboradores de Silvano Aureoles; señalan presunto daño al erario por más de 130 mdp
Gris San Valentín: Se mantiene la fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México para este sábado 14 de febrero
Línea A del Metro de CDMX presenta retrasos este sábado por robo de cable; no hay insumos para su reposición, dice Sindicato
El Servicio Sismológico Nacional informó sobre un microsismo de 2.3 grados en Naucalpan de Juárez, Estado de México.
A través de su cuenta de X, señaló que el movimiento telúrico ocurrió a las 13:54 de la tarde y tuvo una profundidad de 1 kilometro.
Hasta el momento no se reportan afectaciones.
Foto: Captura de pantalla
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]