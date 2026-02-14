El Servicio Sismológico Nacional informó sobre un microsismo de 2.3 grados en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

A través de su cuenta de X, señaló que el movimiento telúrico ocurrió a las 13:54 de la tarde y tuvo una profundidad de 1 kilometro.

Hasta el momento no se reportan afectaciones.

Foto: Captura de pantalla

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl