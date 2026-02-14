Más Información

Tras salida de Marx Arriaga de la SEP, Sheinbaum dice que los libros de texto "no van a cambiar"; defiende modelo educativo

Hijos de capos mexicanos estuvieron en escuela de élite de EU: Departamento de Tesoro; pagaron hasta 102 mil 235 dls por año

Giran nueva orden de captura contra dos excolaboradores de Silvano Aureoles; señalan presunto daño al erario por más de 130 mdp

Gris San Valentín: Se mantiene la fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México para este sábado 14 de febrero

Línea A del Metro de CDMX presenta retrasos este sábado por robo de cable; no hay insumos para su reposición, dice Sindicato

Marx Arriaga dice que no dejará su cargo en la SEP; llama a una jornada de protesta en defensa de los libros de texto gratuitos

El Servicio Sismológico Nacional informó sobre un microsismo de 2.3 grados en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

A través de su cuenta de X, señaló que el movimiento telúrico ocurrió a las 13:54 de la tarde y tuvo una profundidad de 1 kilometro.

Hasta el momento no se reportan afectaciones.

Foto: Captura de pantalla
