Más Información

Diego Rivera, expresidente municipal de Tequila, tenía caja negra en la alcaldía

Diego Rivera, expresidente municipal de Tequila, tenía caja negra en la alcaldía

Gris San Valentín: Se mantiene la fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México para este sábado 14 de febrero

Gris San Valentín: Se mantiene la fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México para este sábado 14 de febrero

Jóvenes, principales víctimas de la narcoguerra en Sinaloa; acumula 2 mil 915 desaparecidos

Jóvenes, principales víctimas de la narcoguerra en Sinaloa; acumula 2 mil 915 desaparecidos

Marx Arriaga acusa de corrupta a la SEP tras destitución; fue por no modificar libros de texto, señala

Marx Arriaga acusa de corrupta a la SEP tras destitución; fue por no modificar libros de texto, señala

La Casa Blanca comparte tarjetas por San Valentín con la captura de Maduro, situación en Groenlandia y migrantes; "capturaste mi corazón", dice

La Casa Blanca comparte tarjetas por San Valentín con la captura de Maduro, situación en Groenlandia y migrantes; "capturaste mi corazón", dice

Marx Arriaga, cercano a Beatriz Gutiérrez que se rebeló a Mario Delgado; recuento de su trayectoria y escándalos

Marx Arriaga, cercano a Beatriz Gutiérrez que se rebeló a Mario Delgado; recuento de su trayectoria y escándalos

El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que para este sábado la temperatura máxima será de 28 grados Celsius (°C), después del mediodía se prevé ambiente caluroso con cielo despejado y sin lluvia.

También soplarán vientos de dirección Sur de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 40 km/h.

Lee también

Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 20ºC. Entre las 03:00 y las 06:00 horas del viernes podría registrar 13ºC.

La imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el Norte sin riesgo de caída en la Ciudad de México.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]