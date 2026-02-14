El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que para este sábado la temperatura máxima será de 28 grados Celsius (°C), después del mediodía se prevé ambiente caluroso con cielo despejado y sin lluvia.

También soplarán vientos de dirección Sur de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 40 km/h.

Lee también Por contingencia, suspenden evento de sonideros "De Iztapalapa con amor"; iba a celebrarse este 14 de febrero

Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 20ºC. Entre las 03:00 y las 06:00 horas del viernes podría registrar 13ºC.

La imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el Norte sin riesgo de caída en la Ciudad de México.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl