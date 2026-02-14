Más Información

La alcaldía anunció la suspensión del evento de , el cual se celebraría este sábado, Día del Amor y de la Amistad, en la Macroplaza de dicha demarcación, a causa de la contingencia ambiental que se mantiene activa en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

A través de sus cuentas de redes sociales, esta alcaldía, encabezada por Aleida Alavez, indicó que la decisión se toma con el fin de proteger la salud de todas y todos, y contribuir a las medidas para mejorar la calidad del aire.

“Agradecemos su comprensión y reiteramos que en Iztapalapa el bienestar de nuestra comunidad es siempre la prioridad”, agregó.

Dicho evento estaría amenizado por diferentes sonideros, entre ellos “La Changa”, “Majestik”, “Congo” y “Sonido Pachuca”, entre otros.

