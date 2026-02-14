Más Información
Gris San Valentín: Se mantiene la fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México para este sábado 14 de febrero
Marx Arriaga acusa de corrupta a la SEP tras destitución; fue por no modificar libros de texto, señala
La Casa Blanca comparte tarjetas por San Valentín con la captura de Maduro, situación en Groenlandia y migrantes; "capturaste mi corazón", dice
La alcaldía Iztapalapa anunció la suspensión del evento de sonideros “De Iztapalapa con amor”, el cual se celebraría este sábado, Día del Amor y de la Amistad, en la Macroplaza de dicha demarcación, a causa de la contingencia ambiental que se mantiene activa en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).
A través de sus cuentas de redes sociales, esta alcaldía, encabezada por Aleida Alavez, indicó que la decisión se toma con el fin de proteger la salud de todas y todos, y contribuir a las medidas para mejorar la calidad del aire.
Lee también Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental; estiman mala calidad del aire para este viernes 13 de febrero
“Agradecemos su comprensión y reiteramos que en Iztapalapa el bienestar de nuestra comunidad es siempre la prioridad”, agregó.
Dicho evento estaría amenizado por diferentes sonideros, entre ellos “La Changa”, “Majestik”, “Congo” y “Sonido Pachuca”, entre otros.
14 de febrero: ¿Cómo sobrevivir a una ruptura amorosa?, según una especialista; necesario pedir acompañamiento profesional, dice
dft
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]