Más Información
Sheinbaum no descarta abrir puente aéreo para enviar ayuda a Cuba; dice que no hay restricción de vuelos a la isla
Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental; estiman mala calidad del aire para este viernes 13 de febrero
"Cuando AMLO se radicalizó, tuve que renunciar a su gobierno; no me siento traicionado por el expresidente", afirma Julio Scherer
La fase 1 de contingencia por Ozono se mantiene este viernes en la Zona Metropolitana del Valle de México.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) indicó que continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.
El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México indica que los modelos meteorológicos presentan la persistencia del sistema de alta presión sobre la región central del país, ocasionando viento débil y cielo despejado con un ambiente brumoso, se espera temperatura máxima de 26 a 27 grados Celsius.
Estas condiciones propiciarán la formación y acumulación del ozono por la tarde. Se estima para hoy que la calidad del aire será Mala a Muy Mala.
¡Tómalo en cuenta! Estas son las marchas y concentraciones previstas para este viernes 13 de febrero en la CDMX
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]