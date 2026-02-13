Más Información

La fase 1 de contingencia por Ozono se mantiene este viernes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) indicó que continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México indica que los modelos meteorológicos presentan la persistencia del sistema de alta presión sobre la región central del país, ocasionando viento débil y cielo despejado con un ambiente brumoso, se espera temperatura máxima de 26 a 27 grados Celsius.

Estas condiciones propiciarán la formación y acumulación del ozono por la tarde. Se estima para hoy que la calidad del aire será Mala a Muy Mala.

