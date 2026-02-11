Una combi de transporte público explotó y posteriormente se incendió la tarde de este miércoles sobre Calzada Ermita Iztapalapa, en la colonia Santiago Acahualtepec Segunda Ampliación, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió a la altura del Eje 6 Sur (Avenida de las Torres), cerca de un restaurante de comida rápida con dirección hacia Puebla, donde vecinos y personas que se encontraban en la zona escucharon una fuerte explosión.

Testigos señalaron que la unidad se encontraba estacionada cuando, de manera repentina, se registró el estallido. En el lugar se percibía un fuerte olor a gas tras el incidente.

Elementos de la patrulla del sector acudieron como primeros respondientes y solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia. Posteriormente arribaron equipos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron para controlar el fuego.

Personal en campo informó que la combi comenzó a incendiarse debido a una fuga en el tanque de depósito de gas, lo que habría provocado la explosión.

Al sitio también llegó una ambulancia para brindar atención médica. No se reportaron personas lesionadas ni atrapadas; sin embargo, paramédicos atendieron a dos personas en el lugar por crisis nerviosa.

Tras varios minutos de maniobras, los vulcanos lograron sofocar el incendio y asegurar la zona para evitar riesgos adicionales.

Finalmente, el personal de campo solicitó el apoyo de una grúa para el retiro del vehículo siniestrado. Una vez concluidas las labores, los servicios de emergencia se retiraron del punto.

