Más Información

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Claves de la nueva reforma laboral paulatina de 40 horas; ¿patrones podrán descontarte salario?, aquí te contamos

Claves de la nueva reforma laboral paulatina de 40 horas; ¿patrones podrán descontarte salario?, aquí te contamos

Violencia en Sinaloa se intensifica; mineros desaparecidos, fosas clandestinas y secuestros encienden alertas

Violencia en Sinaloa se intensifica; mineros desaparecidos, fosas clandestinas y secuestros encienden alertas

"Que caiga todo el peso de la ley sobre esta persona"; madre de Roberto, motociclista arrollado y muerto en Iztapalapa, exige justicia

"Que caiga todo el peso de la ley sobre esta persona"; madre de Roberto, motociclista arrollado y muerto en Iztapalapa, exige justicia

Monreal señala que errores de Morena afectan directamente a Sheinbaum; advierte fuertes disputas internas

Monreal señala que errores de Morena afectan directamente a Sheinbaum; advierte fuertes disputas internas

Una y posteriormente se incendió la tarde de este miércoles sobre Calzada Ermita Iztapalapa, en la colonia Santiago Acahualtepec Segunda Ampliación, en la .

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió a la altura del (Avenida de las Torres), cerca de un restaurante de comida rápida con dirección hacia Puebla, donde vecinos y personas que se encontraban en la zona escucharon una fuerte explosión.

Testigos señalaron que la unidad se encontraba estacionada cuando, de manera repentina, se registró el estallido. En el lugar se percibía un fuerte olor a gas tras el incidente.

Lee también

Elementos de la patrulla del sector acudieron como primeros respondientes y solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia. Posteriormente arribaron equipos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron para controlar el fuego.

Personal en campo informó que la combi comenzó a incendiarse debido a una fuga en el tanque de depósito de gas, lo que habría provocado la explosión.

Al sitio también llegó una ambulancia para brindar atención médica. No se reportaron personas lesionadas ni atrapadas; sin embargo, paramédicos atendieron a dos personas en el lugar por crisis nerviosa.

Lee también

Tras varios minutos de maniobras, los vulcanos lograron sofocar el incendio y asegurar la zona para evitar riesgos adicionales.

Finalmente, el personal de campo solicitó el apoyo de una grúa para el retiro del vehículo siniestrado. Una vez concluidas las labores, los servicios de emergencia se retiraron del punto.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]