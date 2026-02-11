Un incendio en una casa habitación de dos niveles movilizó a servicios de emergencia en la colonia Santa María Aztahuacán, en la alcaldía Iztapalapa.

El siniestro se registró en un inmueble ubicado sobre la calle Vicente Guerrero, entre Plan de San Luis. De acuerdo con los primeros reportes, la vivienda, de fachada en colores negro y verde, comenzó a arder sin que hasta el momento se hayan informado las causas que originaron el fuego.

Desde el exterior se observaban columnas de humo y llamas que salían del segundo nivel, lo que generó la movilización de patrullas del sector y cuerpos de emergencia.

Al lugar arribaron equipos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron en coordinación con personal de Protección Civil de Iztapalapa, que envió una ambulancia para brindar apoyo en caso necesario.

Tras varios minutos de labores, los vulcanos lograron controlar el incendio. Las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas ni atrapadas dentro del inmueble. Tampoco se registraron afectaciones en establecimientos o viviendas cercanas.

Los servicios de emergencia permanecieron en el sitio para realizar labores de enfriamiento y verificación, mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para determinar el origen del incendio.

