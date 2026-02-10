Más Información
La alcaldía Iztapalapa informó que, tras registrarse 15 casos positivos de sarampión en la demarcación en lo que va de 2026, se han aplicado 150 mil 893 vacunas contra esta enfermedad.
De este total, 10 mil 446 han sido en la Central de Abastos, 4 mil 968 en mercados y concentraciones, 390 en direcciones territoriales y mil en la Macroplaza.
Pero, ¿dónde hay vacunas en Iztapalapa?
En un horario de 9:00 a 12:00 horas, hay módulos de vacunación contra el sarampión en los siguientes lugares:
- Explanada de la alcaldía Iztapalapa
Estaciones del Metro
- Santa Martha
- Peñón Viejo
- Guelatao, Tezonco
- Periférico Oriente
- Calle 11
- Lomas Estrella
- San Andrés Tomatlán
- Culhuacán
- Mexicaltzingo
- Constitución de 1917
- UAM I
- Cerro de la Estrella
- Iztapalapa
- Atlalilco
- Escuadrón 201
- Aculco y Apatlaco
