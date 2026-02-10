La alcaldía Iztapalapa informó que, tras registrarse 15 casos positivos de sarampión en la demarcación en lo que va de 2026, se han aplicado 150 mil 893 vacunas contra esta enfermedad.

De este total, 10 mil 446 han sido en la Central de Abastos, 4 mil 968 en mercados y concentraciones, 390 en direcciones territoriales y mil en la Macroplaza.

Pero, ¿dónde hay vacunas en Iztapalapa?

En un horario de 9:00 a 12:00 horas, hay módulos de vacunación contra el sarampión en los siguientes lugares:

Explanada de la alcaldía Iztapalapa

Estaciones del Metro

Santa Martha

Peñón Viejo

Guelatao, Tezonco

Periférico Oriente

Calle 11

Lomas Estrella

San Andrés Tomatlán

Culhuacán

Mexicaltzingo

Constitución de 1917

UAM I

Cerro de la Estrella

Iztapalapa

Atlalilco

Escuadrón 201

Aculco y Apatlaco

