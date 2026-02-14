Más Información

Prueba de que el amor no conoce de tiempo ni de distancia es la historia de Francisca y Silverio, quienes este sábado contrajeron matrimonio tras conocerse desde que tenían 15 años y sortear 46 años separados.

En entrevista con , Francisca y Silverio compartieron su historia de romance que este sábado 14 febrero culminó con una boda en el Auditorio Nacional junto con 2 mil parejas que se dieron el “sí acepto”.

Francisca apuntó que conoció a Silverio desde que tenía 15 años “nos separaron, mi mamá no me dejó casar con él, porque él era, pues, humilde, y apenas era estudiante, y yo también. Nos separaron, hicimos vidas diferentes cada quien. Después de 46 años nos volvimos a reencontrar”, dijo.

A pesar que los dos se casaron con otras personas, el destino los volvió a unir y tras 11 años de noviazgo decidieron casarse. “Nos volvimos a reencontrar y tuvimos una relación de 11 años. Ambos somos viudos y ahora decidimos casarnos. Es una historia de enfermedades, de hijos, pero a final de cuentas pudo más el amor, pudo más aquel recuerdo de nuestra juventud, y hoy lo hicimos realidad para casarnos este 14 de febrero”, indicó.

“Estamos dando testimonio de algo que dicen: cuando es algo para ti, es para ti, tarde o temprano”, remarcó.

Silverio afirmó que ahora tienen cerca de 70 años, y tienen mucha más historia que compartir.

Este sábado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó el evento de más de 2 mil matrimonios en el Auditorio Nacional.

