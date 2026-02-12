La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó este día la Fase 1 de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, luego de que se registraran altos niveles de ozono en distintas estaciones de monitoreo, lo que rebasó los límites establecidos para la protección de la salud.

La medida se implementó conforme a los protocolos vigentes con el objetivo de reducir la exposición de la población a contaminantes y disminuir emisiones, principalmente del sector vehicular.

La autoridad ambiental explicó que la activación responde a condiciones meteorológicas adversas que favorecieron la acumulación de contaminantes, entre ellas alta radiación solar, estabilidad atmosférica y baja velocidad del viento, lo que impidió la adecuada dispersión del ozono.

La CAMe explicó que se registró una concentración horaria máxima de ozono de 155 ppb en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicada en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Con esta medida se ponen en marcha acciones extraordinarias para limitar fuentes emisoras, principalmente del sector vehicular e industrial, así como recomendaciones sanitarias dirigidas a la población en general.

¿Qué autos no circulan el 13 de enero por doble Hoy No Circula?

Como parte de la Fase 1, se aplicará el programa Doble Hoy No Circula, por lo que deberán suspender su circulación en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Vehículos con holograma de verificación 2.

Vehículos con holograma 1 cuyo último dígito numérico sea el que determine la autoridad para ese día.

Vehículos con holograma 0 y 00, con engomado y terminación de placa que correspondan al calendario anunciado.

Vehículos sin holograma de verificación, incluidos foráneos.

Las restricciones estarán vigentes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana.

Recomendaciones a la población

La CAMe recomendó evitar actividades físicas intensas al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, especialmente en el caso de niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

También pidió posponer eventos deportivos, culturales o recreativos al exterior, reducir el uso del automóvil particular, compartir vehículo y mantenerse atenta a los reportes oficiales sobre la calidad del aire y la evolución de la contingencia, la cual se levantará una vez que las condiciones atmosféricas mejoren y los niveles de ozono desciendan por debajo de los límites establecidos.

