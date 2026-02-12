Más Información

SRE: Aún quedan más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba; destaca llegada de dos buques a la isla

Realizan mega aseguramiento de pipas y autos de huachicol en Minatitlán, Veracruz; hallan más de 82 mil litros de hidrocarburo

Embajada de EU aplaude a gobierno de México medidas contra competencia desleal; son una piedra en el zapato, dice

Designan a Rosaura Martínez Ruíz nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; es hija de la secretaria de Ciencias

VIDEOS: Al grito de "¡no tenemos miedo!", realizan primera manifestación opositora tras caída de Maduro; congrega a miles en Venezuela

Defensa y Marina asisten a “Conferencia de jefes de Defensa del Hemisferio Occidental”; ratifican compromiso con seguridad regional

La jefa de Gobierno, , celebró que el Senado de la República aprobara la iniciativa presidencial de reforma, con la que se , y lo calificó como un hecho histórico.

Al participar en el Consejo Económico, Social y Ambiental (Cesa), la mandataria capitalina manifestó su apoyo a la presidenta , así como a los legisladores y diputados que la aprueban.

Clara Brugada celebra aprobación de reducción de jornada laboral a 40 horas semanales; es un "hecho histórico", dice. Foto: Especial.
“Quiero sumarme como representante de la ciudad, a estas decisiones que están tomando el Senado y los cuerpos legislativos federales. Esto es un hecho histórico, que justamente hay que aplaudirlo; y aplaudimos a la presidenta de la República, a los senadores y a los legisladores que la aprueben”, dijo.

Desde el Museo de la Ciudad de México, en el Centro Histórico, Brugada Molina afirmó que “uno de los logros” de la actual administración se ha sostenido en la política salarial, pues se refirió al incremento salarial en México, el cual dijo, ha sido fundamental para que 13 millones de personas salgan de la pobreza, así como un millón de personas en la Ciudad de México.

