La jefa de Gobierno, Clara Brugada, celebró que el Senado de la República aprobara la iniciativa presidencial de reforma, con la que se reduce de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal, y lo calificó como un hecho histórico.

Al participar en el Consejo Económico, Social y Ambiental (Cesa), la mandataria capitalina manifestó su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a los legisladores y diputados que la aprueban.

Clara Brugada celebra aprobación de reducción de jornada laboral a 40 horas semanales; es un "hecho histórico", dice. Foto: Especial.

“Quiero sumarme como representante de la ciudad, a estas decisiones que están tomando el Senado y los cuerpos legislativos federales. Esto es un hecho histórico, que justamente hay que aplaudirlo; y aplaudimos a la presidenta de la República, a los senadores y a los legisladores que la aprueben”, dijo.

Desde el Museo de la Ciudad de México, en el Centro Histórico, Brugada Molina afirmó que “uno de los logros” de la actual administración se ha sostenido en la política salarial, pues se refirió al incremento salarial en México, el cual dijo, ha sido fundamental para que 13 millones de personas salgan de la pobreza, así como un millón de personas en la Ciudad de México.

