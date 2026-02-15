Toluca, Estado de México.- El gobierno estatal mexiquense amplió hasta el seis de abril el pago de la tenencia 2026, informó que en presente año no se otorgará un subsidio de hasta 100% en el pago de la tenencia vehicular para quienes cumplan, de acuerdo con Secretario de Finanzas, Óscar Flores.

Dijo que el beneficio total será para vehículos con placas expedidas en 2021 y años posteriores.

Además, explicó que en el caso de automóviles con placas 2020, el subsidio será del 50% en la tenencia 2026. Las autoridades estatales señalaron que el apoyo está dirigido a contribuyentes que estén al corriente en sus obligaciones o que se regularicen dentro del plazo establecido.

También expuso que, por primera vez, los propietarios de vehículos con placas de otra entidad federativa que real el trámite de reemplacamiento en el Estado de México podrán no pagar la tenencia 2026 y obtener la condonación total del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados.

Asimismo el del programa vehicular, se mantienen descuentos por pronto pago en el servicio de agua en 36 municipios: 6% en febrero y 4% en marzo, con reducciones adicionales para quienes hayan cumplido en tiempo y forma durante los dos años anteriores.

El subsidio total aplica para unidades con placas expedidas en 2021 y posteriores, siempre que se cubra el refrendo 2026, 990 pesos para autos y 731 pesos para motocicletas, y se esté al corriente o se regularicen adeudos.

