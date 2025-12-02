Luego de que el Gobierno capitalino propusiera al Congreso local ampliar el subsidio de 100% de la tenencia para automóviles cuyo valor sea menor a 550 mil pesos para 2026 —hoy es de 250 mil—, conductores y dueños de carros celebraron esta medida que ya se analiza, pues indicaron que representa un respiro para su bolsillo, sobre todo, a inicio de año.

Hugo Velázquez, cuya camioneta año 2023 ronda los 420 mil pesos, dijo que se ahorrará poco más de 6 mil pesos. “Está muy bien, lo veo muy bien, porque sí es un gastote y ojalá que de verdad se apruebe porque, por ejemplo, este año sí nos descompensó”.

Aseguró que todo está muy caro, desde la gasolina, el seguro, las verificaciones y si se suman los casi 7 mil pesos que pagó de tenencia, “pues está imposible” e indicó que espera que esta ampliación, con la que por el costo de su camioneta ya no pagarán la tenencia, sea un “alivio”.

El Gobierno capitalino propuso en el Código Fiscal 2026 que el subsidio de 100% de la tenencia por tres meses aplique para automóviles cuyo valor no exceda los 550 mil pesos, cuando este año era para aquellos que no excedieran los 250 mil pesos. El Congreso de la CDMX analiza la propuesta y deberá avalarla para que se concrete la medida.

Yara Martínez, con un automóvil del año pasado, cuyo valor ronda los 360 mil pesos, ahora tampoco pagaría tenencia, por lo que si se avala se ahorrará alrededor de 5 mil pesos.

Previó que con ello más automovilistas podrían contribuir de manera puntual con su pago de la tenencia, “porque luego habrá gente que no lo haga por lo caro que puede llegar a ser y, además, en enero y febrero, que creo que es el tope”.

Damián, un automovilista con un carro cuyo valor es de 410 mil pesos, comentó que “va a ser una ventajota, porque ahorita ya no hay carros que cuesten 250 mil pesos, si acaso usados. Ya todos van de los 300, 350 en adelante, entonces tenía que estar así, fue una buena decisión, a mi parecer”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL