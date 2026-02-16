Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso, con cielo mayormente despejado y sin lluvia, para este lunes 16 de febrero en la Ciudad de México.
En las próximas 24 horas, se espera que la temperatura máxima alcance los 27°C por la tarde, mientras que la mínima será de 13°C en las primeras horas del día.
Además, este lunes la CDMX, al igual que el resto de la ZMVM amanece con contingencia ambiental, debido a la mala calidad del aire por presencia de partículas PM2.5.
Para este día, se esperan vientos variables de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.
