Alerta por ratas en CDMX; riesgos a la salud y guía práctica para alejarlas de tu hogar

La proliferación de ratas en el específicamente en el tramo que comprende de la Glorieta de la Diana Cazadora a la Puerta de los Leones, genera una creciente preocupación entre los ciudadanos que transitan diariamente por la zona.

A través de plataformas digitales, diversos usuarios difunden videos donde se observa a los animales desplazarse sin temor ante la presencia humana, incluso a plena luz del día.

Según especialistas en control de plagas de la organización internacional Pestline, este comportamiento inusual sugiere una densidad poblacional que sobrepasa la capacidad de sus refugios naturales, obligándolas a buscar recursos de manera abierta.

Foto: Captura de pantalla en TikTok

Un foco de infección en el corazón de la Ciudad de México

La situación en la alcaldía Cuauhtémoc no solo afecta la imagen visual de la avenida más emblemática del país, sino que constituye un riesgo epidemiológico latente. De acuerdo con información de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de Estados Unidos, los roedores actúan como portadores de patógenos responsables de la leptospirosis, la salmonelosis y el hantavirus. Estos padecimientos se transmiten mediante el contacto directo con la orina, las heces o la saliva de los especímenes, así como por la contaminación accidental de superficies y alimentos.

Vecinos de la colonia Juárez atribuyen este incremento a la acumulación de residuos orgánicos y al uso de comederos improvisados para aves y ardillas, los cuales terminan alimentando involuntariamente a la plaga. Según la agencia de noticias AFP, este fenómeno guarda similitudes con crisis vividas en metrópolis como París, donde el debate sobre el control de roedores divide a la opinión pública.

No obstante, las autoridades sanitarias enfatizan que, a diferencia de otras especies urbanas, la rata gris (Rattus norvegicus) posee una tasa de reproducción acelerada que requiere de medidas de exclusión y saneamiento rigurosas para evitar un brote sanitario mayor.

Foto: Captura de pantalla en TikTok

Guía práctica para la prevención y el control en el hogar

Para evitar que esta problemática se traslade al interior de las viviendas y comercios, expertos de la empresa especializada Rentokil UK recomiendan implementar barreras físicas y protocolos de limpieza estrictos. La prevención comienza con la eliminación de fuentes de alimento y agua; es imperativo guardar la comida, incluyendo la de las mascotas, en recipientes herméticos de materiales resistentes.

Asimismo, el manejo de desechos debe realizarse en contenedores con tapas ajustadas, procurando retirar la basura de forma regular para no generar focos de atracción.

El sellado de accesos es otra medida crítica para la protección del hogar. Se sugiere tapar agujeros y grietas (incluso aquellas menores a 0.5 cm) utilizando malla de acero, cemento o masilla, ya que los roedores poseen una gran capacidad para comprimir su cuerpo.

En exteriores, mantener la vegetación podada y separada de las estructuras de la casa impide que los arbustos funcionen como puentes naturales hacia techos o ventanas. De acuerdo con Pestline, el uso de repelentes naturales como el aceite de menta o la pimienta de cayena puede servir como un complemento temporal, aunque no sustituye las acciones de limpieza profunda y el sellado profesional de las estructuras.

