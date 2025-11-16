Descubre el truco de limpieza que la IA recomienda para decir adiós a las ratas

En medio de la búsqueda constante de soluciones accesibles y prácticas para combatir plagas, un truco de limpieza recomendado por la Inteligencia Artificial se ha vuelto viral por su aparente eficacia para mantener a las ratas lejos de casas, departamentos y comercios.

Esta técnica combina limpieza profunda con elementos naturales que cualquier persona puede encontrar en su hogar.

Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

Lee también: Adiós a las ratas: estas plantas aromáticas embellecen tu hogar y actúan como repelente natural

¿Cuál es el truco de limpieza que la IA sugiere para mantener alejadas a las ratas?

La IA destaca un método basado en la limpieza con vinagre blanco, un producto económico y fácil de conseguir. El vinagre actúa como un potente desinfectante capaz de eliminar restos de comida, olores y rastros que atraen a los roedores.

Al aplicarlo directamente en pisos, esquinas y áreas donde suelen transitar, se reduce significativamente la presencia de olores que funcionan como señales para las plagas.

Además, su aroma penetrante actúa como un repelente natural, lo que dificulta que las ratas regresen a la zona tratada. Según la recomendación, lo ideal es usarlo sin diluir para lograr un efecto más duradero.

¿Cómo se aplica este método para obtener mejores resultados?

La recomendación incluye realizar una limpieza profunda, enfocada en los espacios donde se acumula grasa o restos de comida. El vinagre puede utilizarse directamente con un atomizador o paño.

La IA sugiere repetir el proceso al menos tres veces por semana, especialmente en cocinas, alacenas y áreas con humedad. También aconseja eliminar cajas de cartón viejas, sellar grietas y mantener los alimentos en envases herméticos para evitar atraerlas nuevamente.

¿Existe un segundo truco casero que potencie el efecto del primero?

Sí. Para complementar el método principal, se recomienda un truco adicional muy utilizado en hogares: la mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar, que funciona como cebo casero.

El azúcar atrae a los roedores, mientras que el bicarbonato genera gases en su organismo, algo que no pueden procesar correctamente. Para aplicarlo, solo debes mezclar partes iguales de ambos ingredientes y colocarlos en pequeñas tapitas o recipientes en zonas estratégicas como rincones, debajo del fregadero o detrás del refrigerador.

Este truco se vuelve más efectivo cuando se combina con una limpieza constante y el bloqueo de accesos por donde puedan entrar al hogar.

Aplicar bicarbonato en la ropa ayuda a eliminar unas manchas en particular, así que revisa la siguiente información y ponla a prueba. Foto: Pixabay

Lee también: ¿Cómo evitar ratones en casa? Recomendaciones efectivas para mantener tu hogar libre de plagas

¿Qué otras medidas pueden apoyar estos métodos caseros?

La IA señala que mantener un ambiente ordenado y libre de basura es clave. También se recomienda:

Revisar periódicamente desagües y tuberías.

Evitar dejar platos sucios durante la noche.

Utilizar contenedores de basura con tapa hermética.

Mantener jardines y patios libres de maleza.

Estas acciones reducen tanto las fuentes de alimento como los refugios donde las ratas pueden esconderse.

*Esta nota fue creada con asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión de un periodista del Grupo de EL UNIVERSAL.

También te interesará:

Asaid Castro, el hombre que mostró en una foto el enojo en Uruapan

Carlos Manzo: las frases con las que desafió al narco y que marcaron su lucha contra el crimen

¿Cómo eliminar las manchas de sarro de la taza de baño? Conoce la técnica

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/