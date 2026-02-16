Para este lunes 16 de febrero de 2026 se tienen programadas diversas concentraciones y movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, de acuerdo con la agenda de organizaciones sindicales y colectivos sociales.

La primera movilización está prevista a las 4:30 horas en las inmediaciones de Palacio Nacional, donde integrantes del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Docentes y Administrativos de la Universidad de la Salud anunciaron una concentración. El gremio exige el reconocimiento formal de su organización sindical, así como condiciones generales de trabajo justas y dignas. Entre sus demandas se encuentran el pago completo de cuotas sindicales, vales de fin de año correspondientes a 2024-2025, aumento salarial para 2025 y 2026, además de la instalación de comisiones mixtas relacionadas con el escalafón.

A las 10:00 horas, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social llevará a cabo un conversatorio en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ubicada en avenida Universidad, colonia Axotla, en la alcaldía Álvaro Obregón. La actividad estará enfocada en el análisis de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso relacionado con desaparición y violencia contra la mujer en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Lee también “Los libros de texto no son patrimonio de una persona”; Sheinbaum reacciona a caso de Max Arriaga y la SEP

También a las 10:00 horas, el colectivo Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas anunció una concentración en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en la alcaldía Xochimilco. La movilización será en apoyo a una mujer trans activista que fue víctima de un intento de feminicidio. Las participantes exigirán justicia, reparación integral del daño y una sentencia contra el presunto responsable.

Más tarde, a las 11:00 horas, la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí, A.C. convocó a una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México. La organización realizará una campaña de acopio en solidaridad con el pueblo cubano y manifestará su postura ante la crisis que enfrenta la isla, la cual atribuyen al bloqueo energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

Finalmente, durante el transcurso del día, la Sección 34 del estado de Zacatecas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se concentrará en la sede de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en República de Brasil, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Entre sus demandas se encuentran bonos para jubilados y maestros de artes, becas para hijos de trabajadores de la educación, estímulos para titulación y apoyos para estudios de posgrado.

Se prevé que las movilizaciones puedan generar afectaciones viales en las zonas señaladas, por lo que autoridades recomiendan tomar precauciones y prever rutas alternas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL