Tras la activación de la tercera contingencia por ozono de este 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que buscará una reunión “inmediata” con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Estado de México, para llegar a acuerdos que permitan avanzar de manera conjunta en medidas para disminuir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

“Un tema fundamental que hemos mencionado tiene que ver con la construcción de un acuerdo con el Estado de México; vamos a pedirle a la Semarnat y al Gobierno del Estado de México que podamos llevar a cabo una reunión para acuerdos metropolitanos”, dijo.

Afirmó que espera que pueda ser una reunión “inmediata”, en los próximos días, para llegar a estos acuerdos.

En conferencia de prensa, Brugada Molina, precisó que este es un tema en el que se debe avanzar de manera conjunta, y con medidas muy parecidas entre ambas entidades para disminuir la contaminación.

Por otro lado, dijo que en la CDMX se continuará con las inspecciones a fuentes de contaminación fijas, además de tener mayor presencia con operativos en puntos claves donde se pueda detectar fuentes móviles de contaminación.

Asimismo, adelantó que se están diseñando herramientas tecnológicas que ayuden en la detección de emisiones para dar seguimiento “territorial”.

