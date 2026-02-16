La presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, lamentó la escalada de violencia que se está viviendo en la alcaldía Cuauhtémoc; asimismo, el coordinador panista en el Congreso local, Andrés Atayde, aseguró que la demarcación se “está calentando” por el buen desempeño de Alessandra Rojo de la Vega y lo incómoda que está resultando para la administración capitalina.

En rueda de prensa, los panistas le manifestaron su solidaridad y apoyo a Rojo de la Vega, quien hace unos días fue confrontada y lesionada por comerciantes durante un operativo de reordenamiento en San Cosme.

Luisa Gutiérrez sostuvo que le preocupa mucho que Morena, por querer ganar la alcaldía, busque generar un descontrol gubernamental.

“Utilizan recursos públicos, le cierran puertas institucionales a Alessandra, le asignan un presupuesto que no corresponde a las necesidades de la alcaldía y, además, no sólo eso, lo puede utilizar o lo puede ejercer hasta noviembre o diciembre. Están viendo qué hace, qué no hace con una obsesión tal… no puede ser que la gestión del tiempo de Morena sea Alessandra Rojo y la Vega y, cuando se cansan, Mauricio Tabe; ¿por qué no se ponen a trabajar?”, expuso.

Asimismo, pidió a Morena y a Diana Sánchez Barrios trabajar por las causas ciudadanas de Cuauhtémoc.

“Cuando sucedió su atentado (contra Diana Sánchez Barrios) desde Acción Nacional nos sumamos a la no violencia en esta Ciudad y, por supuesto, que también haremos este llamado a la no violencia en Cuauhtémoc en el mismo sentido, y así como Acción Nacional exigió que se llevara a cabo una investigación hasta sus últimas consecuencias y que ella sabe dónde está topado irónicamente, por supuesto que también exigimos, con la misma fuerza y la misma determinación y además con el cariño que le tenemos y el respaldo que le tenemos a la alcaldesa, exigimos que también haya esta investigación que tope hasta donde tenga que topar en particular en Cuauhtémoc”, indicó.

Al respecto, Andrés Atayde subrayó que la realidad es que la alcaldía se está calentando por lo que Alessandra Rojo de la Vega está haciendo.

“Me parece que Ale es una persona que, además de estar haciendo un buen gobierno, notoriamente está incomodando a Morena y al propio gobierno de la Ciudad porque hay que distinguir entre la personalidad de Ale, que es como la conocemos: aguerrida, echada para adelante y que dice lo que piensa, con que Ale como alcaldesa ha acudido de manera institucional a reuniones con la Jefa de Gobierno y el Secretario de Seguridad Ciudadana. Lo que sucede, parece, es que el gobierno de la ciudad confunde coordinación con pensar igual que ellos, y me parece que Ale ha cumplido cabalmente su responsabilidad de ser una alcaldesa que colabora institucionalmente con el gobierno de la Ciudad de México”, expuso el legislador.

