Niña de 10 años da positivo a fentanilo en Puebla; embajador Ronald Johnson reacciona y llama a frenar redes de droga

"¡Los libros no son tuyos!"; Marx Arriaga es recibido con protestas en Ciudad Juárez tras destitución de la SEP

Pensiones doradas: LyFC, Pemex, CFE; las empresas con subsidios exorbitantes para sus jubilados

Del curul a la casa... pero de los famosos; la licencia de Sergio Mayer en San Lázaro y otros escándalos del diputado morenista

Video muestra activación manual de alerta sísmica en celulares durante simulacro; así funcionó el sistema en CDMX y Edomex

Cronología del caso Javier Duarte, el rostro del “nuevo PRI” presumido por Peña; así fue la caída del exgobernador de Veracruz

Un motociclista perdió la vida luego de, presuntamente, derrapar con su unidad cuando circulaba por los carriles centrales de Avenida Constituyentes, en la .

De acuerdo con los primeros reportes policiacos, el hombre —de aproximadamente 38 años— conducía una motocicleta de baja cilindrada cuando cayó sobre el carril de extrema derecha, a la altura de la .

Paramédicos de Protección Civil de la Ciudad de México acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria; sin embargo, tras la valoración confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales.

Cuando protección civil arribó al lugar, el hombre ya no tenía signos vitales. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL
Cuando protección civil arribó al lugar, el hombre ya no tenía signos vitales. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acordonaron la zona para facilitar las labores periciales, mientras especialistas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Al lugar también arribaron familiares de la víctima, quienes permanecieron en el sitio durante las labores de investigación. Hasta el momento, las autoridades continúan con las indagatorias para determinar con precisión las causas del accidente.

