Un motociclista perdió la vida luego de, presuntamente, derrapar con su unidad cuando circulaba por los carriles centrales de Avenida Constituyentes, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
De acuerdo con los primeros reportes policiacos, el hombre —de aproximadamente 38 años— conducía una motocicleta de baja cilindrada cuando cayó sobre el carril de extrema derecha, a la altura de la Unidad Familiar del Ejército Mexicano.
Paramédicos de Protección Civil de la Ciudad de México acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria; sin embargo, tras la valoración confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acordonaron la zona para facilitar las labores periciales, mientras especialistas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.
Al lugar también arribaron familiares de la víctima, quienes permanecieron en el sitio durante las labores de investigación. Hasta el momento, las autoridades continúan con las indagatorias para determinar con precisión las causas del accidente.
