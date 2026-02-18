Más Información

Pensiones doradas: LyFC, Pemex, CFE; las empresas con subsidios exorbitantes para sus jubilados

Pensiones doradas: LyFC, Pemex, CFE; las empresas con subsidios exorbitantes para sus jubilados

Del curul a la casa... pero de los famosos; la licencia de Sergio Mayer en San Lázaro y otros escándalos del diputado morenista

Del curul a la casa... pero de los famosos; la licencia de Sergio Mayer en San Lázaro y otros escándalos del diputado morenista

Fallece el pintor Roger von Gunten, miembro de la generación de la Ruptura

Fallece el pintor Roger von Gunten, miembro de la generación de la Ruptura

Nicolás Maduro y su esposa reciben visita consular en prisión de Nueva York; para facilitarles "cualquier servicio que necesitaran"

Nicolás Maduro y su esposa reciben visita consular en prisión de Nueva York; para facilitarles "cualquier servicio que necesitaran"

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

Atizapán de Zaragoza, Méx. - Un incendio de pastizal se registra está tarde en , cercano a plaza Galerías de Atizapán.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos y del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SAPASA), quienes realizan acciones para .

El humo grisáceo que se observa desde varios puntos del municipio alertó a los ciudadanos, quienes dieron aviso a las autoridades de manera inmediata.

Lee también:

Paramédicos se trasladaron al sitio tras el desvanecimiento de un elemento policiaco que participaba como primer respondiente.

Este es el tercer incendio forestal que se registra en esta semana en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

El pasado lunes se reportó un incendio forestal en las inmediaciones de la , el martes se registró uno más en la colonia Hogares de Atizapán.

Autoridades del Cuerpo de Bomberos informaron que durante las dos primeras semanas de febrero se habían registrado nueve incendios forestales, por lo que ya suman 12 en lo que va de este mes.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]