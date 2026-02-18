Atizapán de Zaragoza, Méx. - Un incendio de pastizal se registra está tarde en Lomas de Atizapán, cercano a plaza Galerías de Atizapán.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos y del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SAPASA), quienes realizan acciones para controlar las llamas.

El humo grisáceo que se observa desde varios puntos del municipio alertó a los ciudadanos, quienes dieron aviso a las autoridades de manera inmediata.

Paramédicos se trasladaron al sitio tras el desvanecimiento de un elemento policiaco que participaba como primer respondiente.

Este es el tercer incendio forestal que se registra en esta semana en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

El pasado lunes se reportó un incendio forestal en las inmediaciones de la Presa Madín, el martes se registró uno más en la colonia Hogares de Atizapán.

Autoridades del Cuerpo de Bomberos informaron que durante las dos primeras semanas de febrero se habían registrado nueve incendios forestales, por lo que ya suman 12 en lo que va de este mes.

dmrr/cr