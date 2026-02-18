Más Información
¡No te espantes! Simulacro regional este 18 de febrero en CDMX y Edomex; sigue aquí el minuto a minuto
Sheinbaum va por eliminar pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza; anuncia iniciativa de reforma
Esta mañana se llevó acabo el primer simulacro coordinado en la Ciudad de México y el Estado de México para reforzar la capacidad de respuesta ante una emergencia sísmica en la zona centro del país.
Se planteó una hipótesis de sismo de 7.2 grados con epicentro a 11 kilómetros de Pinotepa Nacional, Oaxaca, con el objetivo de evaluar la reacción de la ciudadanía, instituciones y la capacidad de los servicios de emergencia.
