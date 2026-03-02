La fiebre por el Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó, y con ella también los intentos de fraude. Autoridades federales y capitalinas lanzaron una advertencia ante el aumento de páginas falsas y ofertas engañosas que prometen boletos para los partidos, pero que en realidad buscan robar datos bancarios y personales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, junto con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, detectaron que ciberdelincuentes están aprovechando la expectativa mundialista para montar sitios que imitan casi a la perfección la imagen oficial del torneo.

Los portales fraudulentos replican logotipos, colores, tipografías e incluso fotografías similares a las de la FIFA. Además, impulsan anuncios en redes sociales, envían correos masivos y mensajes de texto ofreciendo “ventas exclusivas” o “accesos anticipados”, con la intención de atraer a aficionados desprevenidos.

Una vez dentro del sitio falso, la trampa se cierra: se solicita nombre completo, dirección, número de tarjeta bancaria, código de seguridad y hasta documentos adicionales. La información, advierten las autoridades, no solo se utiliza para vaciar cuentas, sino que puede servir para cometer otros delitos en el futuro.

El gancho más efectivo es la presión. Frases como “últimos boletos disponibles”, “oportunidad única” o “descuento por tiempo limitado” aparecen acompañadas de contadores digitales que simulan que cientos de personas están comprando al mismo tiempo. Todo está diseñado para que la víctima actúe sin verificar la autenticidad de la página.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan:

Comprar boletos únicamente a través del portal oficial de la FIFA: www.fifa.com/tickets

Desconfiar de precios demasiado bajos o de vendedores que aseguren tener entradas urgentes por un supuesto contratiempo.

No atender ofertas enviadas por aplicaciones de mensajería o correos electrónicos no solicitados.

Evitar transferencias directas a cuentas personales.

No compartir contraseñas, códigos de verificación ni datos sensibles.

Activar alertas bancarias para detectar cargos no reconocidos.

Reportar cualquier intento de fraude o página sospechosa.

Para orientación adicional, la SSPC pone a disposición la Ciberguía en el portal oficial del gobierno federal. En la capital, la Policía Cibernética brinda atención permanente a través de la App Mi Policía, las cuentas en X @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX, el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086.

