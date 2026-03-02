La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseveró que el concierto de Shakira que reunió a más de 400 mil personas en la plancha del Zócalo y concluyó con saldo blanco, habla de que la CDMX es una ciudad es un lugar seguro que está lista para recibir el Mundial de 2026.

“Hay que destacar que fue un evento pacífico, es un evento que habla no sólo de la ciudad como un lugar seguro, sino le habla al mundo y le dice que estamos listos para recibir el próximo Mundial de futbol en nuestro país, y en particular en la Ciudad de México”, dijo esta mañana.

En un video publicado en sus redes oficiales, a su salida del Gabinete de Seguridad federal, Brugada Molina destacó la presentación de la cantante colombiana y recordó cuando ondeó la bandera de México como “uno de los momentos más emotivos” del evento.

“Todavía estamos aquí con la vibración de Shakira en la Ciudad de México. ¡Qué hermoso concierto! Es de lo más relevante este concierto para la ciudad y para el país. Quiero agradecer a todas las 400 mil personas que asistieron y decirles que esta ciudad se consolida como una gran ciudad de los derechos culturales y del espectáculo, de democratizar eventos de talla internacional, gratuitos en el Zócalo”, señaló.

Tras agradecer a Grupo Modelo y Corona, por regalarle el espectáculo de anoche a la CDMX, afirmó: “Shakira, fabulosa; fue un gran concierto; la verdad es que uno de los momentos más emotivos fue cuando tomó la bandera de México y la ondeó con cientos de miles de corazones que latían al unísono con sus canciones, con su talento y también por México”.

Destacó que en febrero, la CDMX registró “un número muy bajo de homicidios” con la cifra más baja desde 2013.

“Generalmente, enero es el mes con menos homicidios en todo el año en la Ciudad de México, vamos bien, seguimos disminuyendo los delitos de alto impacto”, apuntó.

