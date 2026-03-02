Un numeroso dispositivo policiaco se desplegó en las inmediaciones y accesos al Zócalo capitalino para garantizar la seguridad de las decenas de miles de personas que llenaron anoche la plaza más importante del país para disfrutar del concierto de Shakira.

El acceso del público fue por todas las calles que desembocan en la Plaza de la Constitución: Pino Suárez, 20 de Noviembre, 5 de Febrero, 16 de Septiembre, Madero, 5 de Mayo y Monte de Piedad.

En cada una de esas arterias se instalaron cuatro filtros, cada uno con más de 100 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dedicados a orientar a la gente y evitar que ingresara con objetos contundentes, punzo cortantes o prohibidos.

Algunos de los uniformados fueron equipados con detectores de metal portátiles, lo que hizo más ágil el acceso, pues sólo cuando sonaban se hacía una revisión más minuciosa.

Además, si los policías se percataban de alguna persona sospechosa que hubiera pasado los filtros se comunicaban por radio para hacerle una inspección más exhaustiva a sus pertenencias e incluso una revisión manual a sus bolsillos y a su ropa.

Entre incertidumbre y temor, capitalinos asistieron al Zócalo de la Ciudad de México para presenciar el concierto gratuito de Shakira, quien se presentó por segunda ocasión en México.

Desde muy temprano, en un ambiente ordenado, los asistentes ingresaron a la Plaza de la Constitución; además de la euforia y la emoción por atestiguar la actuación de la colombiana, los capitalinos también expresaron preocupación por la ola de violencia que azota al país, luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho.

Los asistentes al evento reconocieron que, aunque existe un cambio en la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en comparación con la del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ésta se debe seguir fortaleciendo para lograr mejores resultados.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Gaby relató que asistió al concierto desde Puebla motivada por sus ganas de presenciar el espectáculo de Shakira, pero expresó que es consciente de los riesgos tras las recientes jornadas de violencia.

“Sabemos que hay algún riesgo, lo pensamos y no sólo dos o tres veces. Yo lo valoré y venimos con incertidumbre, pero aquí estamos confiando en Dios y en que todo va a estar bien”, externó.

Julieta narró que acudió al concierto porque su hija de 16 años es fanática de Shakira; sin embargo, confesó que antes de asistir “estuvimos pendientes de lo que acaba de pasar en otros estados, pero llegamos acá y vimos que hay mediana seguridad”.

Lizbeth llegó al concierto desde Tizayuca, Hidalgo, porque es fan de Shakira. Para ella, las medidas de seguridad adoptadas fueron las necesarias, pero se pudieron fortalecer “porque estuvieron revisando las mochilas, las bolsas y no dejan pasar armas. Estamos medio seguros, no al 100, pero lo estamos”.

Fide aprovechó la oportunidad para presenciar el show de Shakira de forma gratuita. Para ella, todos los asistentes se encuentran con el temor de que ocurra algo, pero admitió que los protocolos y la presencia de seguridad fueron los adecuados.

Don José arribó al concierto desde Valle de Chalco en compañía de su nieta Elena, porque fue su cumpleaños. Para él, la presencia policiaca y los protocolos de seguridad resultaron suficientes, “porque están por todos lados y están revisando que no entres con ninguna cosa para causar daño”.

En el operativo de seguridad participaron sólo elementos de la policía capitalina, ya que el Gobierno de la Ciudad de México no consideró necesario el apoyo ni la presencia de la Guardia Nacional ni de otras corporaciones militares. Tampoco se requirió la participación de unidades caninas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) desplegó a 3 mil 800 policías de las subsecretarías de Operación Policial, Control de Tránsito, Inteligencia e Investigación Policial, y Participación Ciudadana y Prevención del Delito.

Cómo parte de este dispositivo también se desplegaron 47 vehículos, 25 motocicletas, dos grúas y dos ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).