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La jefa de Gobierno, Clara Brugada visitó las zonas afectadas por las intensas lluvias y granizada que se registraron la noche de este lunes 1 de junio en el poniente de la CDMX, particularmente en la alcaldía Cuajimalpa, donde se tienen contabilizadas 45 viviendas y 16 autos afectados, de acuerdo con el censo preliminar de las autoridades.
Acompañada por integrantes de su gabinete, entre ellos los secretarios de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego, y el de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza, Brugada Molina se comprometió a atender las necesidades de la población afectada.
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“Llovió muy fuerte, llovió 80 milímetros de precipitación pluvial, causó muchas porcelanas en distintas calles y en distintos lugares de Cuajimalpa”, dijo a vecinos afectados.
Adelantó que a más tardar mañana llegará a la zona el seguro del Gobierno de la CDMX para apoyar a los afectados, y el viernes se entregarán apoyos económicos. Además, se llevarán kits de limpieza y se hará desazolve en la zona.
Más temprano, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, afirmó que la alerta púrpura se activó alrededor de las 20:00 de la noche en Cuajimalpa, cuando se detectó la posibilidad de que cayera una lluvia muy fuerte en la zona, mayor a 70 milímetros de precipitación.
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dmrr/cr
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