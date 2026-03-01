Más Información

Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres

"Y fue por ti que escribí más de 100 canciones...": El concierto de Shakira en el Zócalo capturado en fotos

Shakira rompe récord de asistencia a un concierto masivo en el Zócalo de la CDMX; Brugada reporta 400 mil personas

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Pescadores retoman labores en Vallarta tras semana de violencia por “El Mencho”; “un domingo tranquilo con buena pesca”, dicen

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, , informó que autoridades del Gobierno capitalino vigilarán el desarrollo del hasta que el Zócalo sea evacuado en su totalidad.

"Mantenemos el monitoreo y daremos seguimiento al concierto de esta noche en el Zócalo de nuestra Ciudad hasta que la última persona salga de la zona", dijo a través de un mensaje en su cuenta de X.

El monitoreo se realiza desde la sala de situaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

Además, policías en campo mantienen el dispositivo para garantizar que los asistentes al concierto lo disfruten de forma segura.

Vázquez Camacho también agradeció al Gobierno de México por el apoyo.

pjm

