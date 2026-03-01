El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó que autoridades del Gobierno capitalino vigilarán el desarrollo del concierto de Shakira hasta que el Zócalo sea evacuado en su totalidad.

"Mantenemos el monitoreo y daremos seguimiento al concierto de esta noche en el Zócalo de nuestra Ciudad hasta que la última persona salga de la zona", dijo a través de un mensaje en su cuenta de X.

El monitoreo se realiza desde la sala de situaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

Lee también Shakira rompe récord de asistencia a un concierto masivo en el Zócalo de la CDMX; Brugada reporta 400 mil personas

Además, policías en campo mantienen el dispositivo para garantizar que los asistentes al concierto lo disfruten de forma segura.

Vázquez Camacho también agradeció al Gobierno de México por el apoyo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm