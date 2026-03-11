Para establecer un diálogo que permita robustecer la colaboración entre los sectores público y privado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, se reunió con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y con el Subsecretario, César Yáñez Centeno Cabrera.

En una reunión de trabajo que tuvieron el día de hoy, el líder de la máxima cúpula empresarial dijo que es necesario que haya coordinación en favor del desarrollo del país.

En un mensaje que transmitió por la red social X, dijo que, en esta primera reunión formal que tuvo con la Secretaria de Gobernación, hablaron de la necesidad de mantener al país atractivo para recibir capital, así como empujar a que las empresas crezcan.

Por lo que “...destacó la relevancia de impulsar condiciones que promuevan la inversión, el Estado de Derecho, la competitividad y el crecimiento de las empresas, con el objetivo de generar más oportunidades para las y los mexicanos”.

Medina Mora dijo, hace unos días, que “México tiene que ser un jugador atractivo a la inversión global, la extranjera, pero también para el mercado interno que es 13 veces mayor que esta Inversión Extranjera Directa”, porque ahí están también las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Añadió que nuestro país debe ser un jugador global atractivo a la inversión, por lo que, las reglas del juego no tienen que cambiar.

Consideró que es necesario trabajar para mejorar el estancamiento económico, ya que el INEGI aseguró que el crecimiento económico del país en el 2025 fue de 0.7%.

A ello se le suma que hay una escasa generación del empleo formal en el país, así como pérdida de registro de patrones en el Seguro Social.

