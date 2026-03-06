Para fomentar la paz en Jalisco, el gobierno federal y estatal ha organizado ferias deportivas, recuperación de espacios públicos y exhibición de tradiciones, además de 278 jornadas por la paz en diferentes municipios, donde participaron más de 100 mil personas.

Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Gobernación (Segob), informó que a través de 52 sesiones de la mesa de paz estatal y 3 mil 876 de mesas regionales, se alcanzaron 183 acuerdos para mejorar y garantizar el bienestar en la población jalisciense.

Durante la conferencia matutina de este viernes 6 de marzo desde Zapopan, Jalisco, dio a conocer que se realizó la difusión de la Cartilla de Derechos y se organizaron ferias de servicios de la salud para las mujeres. También se capacitó a personas servidoras públicas y se llevaron a cabo tequios, así como talleres de prevención.

Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Gobernación (Segob) durante conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Jalisco (06/03/2026). Foto: Presidencia

Recordó que en septiembre del 2025 se instaló el Consejo de Paz y Justicia Cívica Estatal y Municipales que busca atender las causas que generan la violencia en los territorios.

Tlajomulco y Tlaquepaque, municipios prioritarios

Indicó que el gobierno federal impulsó acciones en dos municipios prioritarios: Tlajomulco y Tlaquepaque, donde se desplegó un esfuerzo interinstitucional para brindar más de 91 mil servicios y trámites. Se realizaron 32 mil 806 visitas casa por casa en 33 colonias, mientras que en el municipio de Tlajomulco se brindaron más de 32 mil servicios y se efectuaron 12 mil visitas casa por casa en 14 colonias prioritarias.

En dicho municipio, se instalaron 11 comités de paz, se realizaron 14 ferias de paz y 17 jornadas por la paz con una participación de más de 8 mil personas. En Tlaquepaque se dieron más de 59 mil servicios y trámites y se efectuaron más de 20 mil visitas casa por casa en 19 colonias prioritarias.

Además, se realizaron 19 ferias de paz y nueve jornadas por la paz; se instalaron 18 comités de paz y se recuperaron cinco espacios públicos. La funcionaria destacó el impulso de la vacunación contra el sarampión y la realización de bodas comunitarias.

“Se construirán este año muchas oportunidades para los jóvenes, tanto en educación como en deporte, en cultura. Este año habrá 22 nuevos planteles de Bachillerato Nacional Margarita. Así como un centro que se inaugura hoy por parte de la presidenta de la República en El Salto, un centro de bachillerato tecnológico agropecuario”, explicó Rodríguez.

También se crearán cuatro telebachilleratos comunitarios y se ampliarán dos centros más de bachillerato tecnológico, industrial y de servicios. Y se convertirán dos centros de estudios de bachillerato; se edificarán cuatro centros comunitarios en los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan.

Asimismo, se pondrán en marcha programas para jóvenes, especialmente “Jóvenes unen al barrio”. Por otro lado, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud, desde enero de 2025 a la fecha, se han trabajado con jóvenes en las 15 regiones del estado con mil 556 actividades en las jornadas de tequio, murales y rodadas por la paz.

“El 26 de marzo realizaremos al menos 500 actividades deportivas en Jalisco. Y en este mes de marzo a través de la CONADE, se efectuarán en Guadalajara y Zapopan los juegos nacionales clasificatorios de ciclismo, bádminton, esgrima, natación artística y karate, así como las competencias regionales de ajedrez, frontón, softball”, dijo.

Finalmente, agradeció el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Iglesia Católica, de los gobiernos estatales y municipales para la implementación del programa “Sí al desarme, sí a la paz” en siete municipios de la entidad, donde la población canjeó 82 armas de fuego por dinero en efectivo.

