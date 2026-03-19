La mañanera de Sheinbaum, 19 de marzo, minuto a minuto

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Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia “Mañanera del Pueblo” desde Palacio Nacional, para informar sobre los acontecimientos más relevantes del país.
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Nación 08:39 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum explica la invitación de México al rey de España, Felipe VI, al Mundial de Futbol 2026:
“Gabriela Cuevas envió (invitaciones) a todos los países del mundo para que vinieran. Son todos los países con los que México tiene relación”, indica.
Nación 08:30 AM
Claudia Sheinbaum dice que, si no hubiera conferencia matutina, los medios tradicionales “seguirían diciendo lo que quieren, sin una relación directa del gobernante frente a la gente”.
“La mañanera es una comunicación directa de la Presidenta con la gente, el pueblo, con quien nos quiere escuchar”, expresa.
Acusa que algunos medios son, en realidad, canales de propaganda y difusión de mentiras.
Nación 08:22 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que los legisladores del PAN que van a EU a hablar mal de México “no influyen” en la opinión pública.
Sin decir el nombre de Lilly Téllez, menciona a una senadora que “tiene un programa en Fox News”, así como un diputado blanquiazul, migrante, que “acudió a reuniones de la ultraderecha en Estados Unidos a hablar mal de México y de los migrantes”.
Nación 08:15 AM
Cerca de 40 millones de mexicanas y mexicanos viven en Estados Unidos, afirma la presidenta Sheinbaum.
“Muchos de ellos ya tienen nietos o bisnietos, y no se olvidan de sus familias aquí. De esos, la minoría, menos del 10% no tienen papeles. Pero llevan 10 años allá, 12 años trabajando, y trabajan de manera honesta: pagan impuestos allá y ayudan a sus familias”, menciona.
Nación 08:09 AM
“México es su hogar y siempre los vamos a recibir con dignidad y respeto. Su país los espera, con los brazos abiertos y todos los programas abiertos, para iniciar de nuevo”, expresa Rosa Icela Rodríguez a los hermanos migrantes en Estados Unidos.
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Nación 08:05 AM
Del 20 de enero de 2025 al 18 de marzo de 2026 hubo un total de 189 mil 830 repatriaciones de connacionales con el programa “México te Abraza”, informa Rosa Icela Rodríguez.
La titular de Segob asegura que se cuenta actualmente con ocho centros de atención, para recibir a personas repatriadas en siete entidades federativas.
Nación 08:03 AM
Rosa Icela Rodríguez presenta avances de “México te abraza”
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, resalta que en enero se cumplió un año de la estrategia permanente “México te abraza”, en donde participan 34 dependencias del Gobierno Federal para brindar apoyos y servicios en beneficio de los connacionales en EU.
Nación 08:02 AM
Actualmente, más de 3 mil migrantes pagan su crédito para vivienda desde Estados Unidos, a través de la plataforma del IMSS y de Programa Infonavit sin Fronteras, explica Romero Oropeza.
Nación 08:00 AM
Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, explica que para los trabajadores independientes el beneficio de vivienda es optativo; “si quiere o si puede”, dice.
Nación 07:54 AM
Zoé Robledo, director general del IMSS, presenta los pasos para que mexicanos en el exterior puedan registrarse en el Seguro Social como persona trabajadora independiente.
“Hay varios medios de pago, pero no hay ninguno mejor que Finabien. Para quienes ya tienen la tarjeta, en la aplicación hay un ícono de pago de cuotas IMSS”, señala.
Nación 07:47 AM
Rocío Mejía, directora general de Financiera para el Bienestar, destaca que hay un corte de 132 mil 827 tarjetas Finabien activas, que se encuentran ya recibiendo remesas.
Pide a los connacionales en Estados Unidos apoyo para promocionar los beneficios de esta alternativa, como una menor comisión de 2.99 dólares, tarifa para envíos que van desde 100 hasta los 2 mil 500 dólares.
Nación 07:43 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
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