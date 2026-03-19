El senador Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del PAN, insistió en que su partido no respaldará el Plan B de la reforma electoral porque es un “bodrio” y “está hecho con las patas”.

En entrevista de medios, el panista declaró que la iniciativa presidencial es una “torpeza” que solo demuestra las prisas y el desconocimiento con que fue elaborada.

“Está, de veras se los digo, hecha con las patas esta iniciativa. Está de veras para que corran a los que trabajan con la presidenta y la redactaron”, señaló.

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Anaya Cortés remitió al censo nacional del INEGI, sobre gobiernos municipales, donde se puede consultar cuántos regidores tiene cada uno de los ayuntamientos en el país.

“Entonces, fíjense la torpeza de Morena: Dicen que vamos a ahorrar dinero, porque ahora el mínimo va a ser siete regidores y el máximo va a ser 15. Así lo dice la reforma. Nada más que cuando uno se pone a leer el censo del INEGI, resulta que nada más hay 56 municipios que tienen más de 15 regidores. Entonces, vamos a ahorrar dinero en 56 municipios, pero ¿saben cuántos municipios hay con menos de siete regidores? Es decir, de acuerdo a la redacción de Morena va a haber que aumentar los regidores, va a haber que gastar más dinero”, apuntó.

“Y encima de ello, se plantea una trampa en materia de revocación de mandato, permitiendo que la presidenta pueda pedir el voto y prohibiendo que la oposición accese a tiempos oficiales en radio y televisión”, denunció.

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“Entonces, por supuesto que nosotros no vamos a acompañar un bodrio de reforma que por un lado no quiere combatir al narco, al crimen organizado, no quiere acabar con la sobrerrepresentación, pero por el otro lado, dicen que van a ahorrar, cuando en realidad lo que están redactando va a implicar gastar más dinero”.

Aclaró que el PAN está abierto a que haya revocación de mandato, pero es inaceptable “la farsa de que la presidenta sí pueda pedir el voto, y en cambio la oposición tenga expresamente prohibido usar tiempos oficiales y contratar publicidad, porque así lo dice el artículo constitucional que ellos pretenden reformar”.

“Es una trampa, es un embuste y nosotros por supuesto que en los términos en los que mandaron esta pésima reforma, la vamos a votar en contra”, concluyó Ricardo Anaya.

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