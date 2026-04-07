Más Información
Después de que la Fiscalía de Estados Unidos imputó a una armadora ligada con grupos de la delincuencia de México por apoyar a grupos “terroristas”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la acción.
En su conferencia mañanera de este martes 7 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo apuntó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) analiza cómo incorporar esta acción a una demanda que sigue pendiente de su resolución.
“Qué bueno que haya por primera vez, realmente, una acción de este tipo”, expresó.
“Está analizando la Secretaría de Relaciones Exteriores cómo incorporar esto a todavía una demanda que sigue pendiente de su resolución, porque es un acto muy importante en el proceso jurídico que se está llevando”, dijo.
La Mandataria federal reiteró que su gobierno trabaja contra las drogas e insistió en que la administración de Donald Trump debe seguir avanzando para evitar el tráfico de armas a nuestro país.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/apr
Noticias según tus intereses
