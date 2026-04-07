Más Información
"Enfermeras comían mientras manipulaban jeringas"; testimonio exhibe negligencia en clínica de sueros vitaminados en Sonora
Laura Ballesteros solicita renuncia de Rosario Piedra Ibarra de la CNDH; la acusa de "encubrir crisis de desapariciones en México"
Roberto Velasco sostiene reunión clave antes de su ratificación al frente de la SRE; revisa avances y temas prioritarios
Médico ligado a sueros vitaminados en Sonora es identificado; permanece prófugo con 6 muertes en el caso
La presidenta Claudia Sheinbaum criticó a sectores de la oposición y a voces del ámbito cultural que han cuestionado el traslado temporal al extranjero de la Colección Gelman, y reiteró que las obras no serán vendidas ni permanecerán fuera del país, sino que regresarán en 2028 conforme a la ley.
La mandataria explicó que la colección —de carácter privado pero con declaratoria de monumento artístico— puede exhibirse temporalmente en el extranjero pero que su venta o traslado definitivo está prohibido por la legislación mexicana. “La colección no se va a vender, no va a quedar exhibida permanentemente fuera del país; sencillamente visitará distintos museos durante dos años y regresará a México, como establece la ley”, afirmó.
Detalló que la colección es exhibida en el Museo de Arte Moderno y luego será llevada a otros países, en un proceso coordinado entre coleccionistas privados, autoridades culturales y la Fundación Banco Santander. El proyecto contempla cinco años de colaboración institucional y garantiza el cumplimiento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y la supervisión del INBAL.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]