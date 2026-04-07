La presidenta Claudia Sheinbaum criticó a sectores de la oposición y a voces del ámbito cultural que han cuestionado el traslado temporal al extranjero de la Colección Gelman, y reiteró que las obras no serán vendidas ni permanecerán fuera del país, sino que regresarán en 2028 conforme a la ley.

La mandataria explicó que la colección —de carácter privado pero con declaratoria de monumento artístico— puede exhibirse temporalmente en el extranjero pero que su venta o traslado definitivo está prohibido por la legislación mexicana. “La colección no se va a vender, no va a quedar exhibida permanentemente fuera del país; sencillamente visitará distintos museos durante dos años y regresará a México, como establece la ley”, afirmó.

Detalló que la colección es exhibida en el Museo de Arte Moderno y luego será llevada a otros países, en un proceso coordinado entre coleccionistas privados, autoridades culturales y la Fundación Banco Santander. El proyecto contempla cinco años de colaboración institucional y garantiza el cumplimiento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y la supervisión del INBAL.