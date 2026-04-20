La presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la Mesa Directiva recibió la solicitud de la jefa del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum, para autorizar el ingreso de tropas de la Armada de Estados Unidos, a fin de realizar ejercicios de adiestramiento.

En un mensaje en redes sociales, la senadora de Morena detalló que se trata del Ejercicio multinacional anfibio Fénix 2026, que se llevará a cabo del 8 al 30 de mayo de 2026, en Campeche.

Los militares estadunidenses también tienen contemplado participar en el “⁠Evento SOF 4 fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, que tendrá lugar en Campeche, Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México, del 1 de agosto al 15 de octubre próximos.

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En el documento que recibió el Senado se precisa que para este último ejercicio, se solicita la autorización para el ingreso a territorio nacional de 23 elementos del Equipo 8 de los Navy SEAL´s de la Armada de Estados Unidos, para que compartan el adiestramiento denominado “Evento SOF 4 fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”.

La solicitud fue turnada a la Comisión de Marina del Senado para su trámite legislativo.

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