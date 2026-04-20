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La presidenta de la, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la Mesa Directiva recibió la solicitud de la jefa del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum, para autorizar el ingreso de , a fin de realizar ejercicios de adiestramiento.

En un mensaje en redes sociales, la senadora de Morena detalló que se trata del Ejercicio multinacional anfibio Fénix 2026, que se llevará a cabo del 8 al 30 de mayo de 2026, en Campeche.

Los militares estadunidenses también tienen contemplado participar en el “⁠Evento SOF 4 fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, que tendrá lugar en Campeche, Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México, del 1 de agosto al 15 de octubre próximos.

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En el documento que recibió el Senado se precisa que para este último ejercicio, se solicita la autorización para el ingreso a territorio nacional de 23 elementos del Equipo 8 de los Navy SEAL´s de la Armada de Estados Unidos, para que compartan el adiestramiento denominado “Evento SOF 4 fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”.

La solicitud fue turnada a la Comisión de Marina del Senado para su trámite legislativo.

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