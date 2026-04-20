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El Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, , se reunió con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), donde dijo estar “muy complacido” por el trabajo para la implementación de las recientes reformas constitucionales en materia indígena.

“Muy complacido con la reunión de hoy (…) y por conocer su trabajo para la plena implementación de las recientes reformas constitucionales sobre . Preservar sus lenguas y tradiciones, así como su libre determinación, es fundamental”, señaló.

Su visita ocurre en un contexto marcado por la crisis de desapariciones en México, donde se contabilizan más de 130 mil personas desaparecidas, de acuerdo con cifras oficiales.

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En este escenario, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) ha advertido sobre la gravedad de la situación en el país y mantiene bajo análisis la posible aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que permitiría escalar el caso a la Asamblea General de la si se determina que las desapariciones son generalizadas o sistemáticas.

El Comité ha señalado deficiencias en las investigaciones y la persistencia de la impunidad, y ha urgido al Estado mexicano a fortalecer las acciones de búsqueda.

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aov/rmlgv

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