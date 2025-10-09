Culiacán, Sin.- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya instó a la comunidad universitaria, activos y jubilados, a participar en la consulta sobre la reingeniería financiera de la máxima casa de estudios, en la que se plantea aportaciones económicas, reducción de gastos administrativos, viáticos, salarios y otros conceptos.

Señaló que compete a los trabajadores administrativos, docentes, jubilados y pensionados resolver el tema financiero, por lo que deben participar en forma libre y exponer sus puntos de vista, sobre la propuesta de una reingeniería en el manejo de las finanzas.

El ejecutivo estatal dijo que es respetuoso de la vida interna de la Casa Rosalina, la cual atraviesa por una situación económica compleja, por lo que el rector y su equipo, tienen un proyecto de reinvierta financiera para mantener el esquema de la jubilación dinámica.

Las autoridades universitarias tienen proyectado que el próximo viernes 10 de agosto, instalar en todos los centros y unidades académicas urnas para que los universitarios puedan acudir a votar en forma libre, sobre la propuesta de cambios radicales.

En forma reciente, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, en reunión con diputados locales, describió que del subsidio federal y estatales que recibe de poco más de 7 mil 800 millones de pesos, casi la totalidad de estos ingresos se destina al pago de la nomina de los trabajadores activos y jubilados.

Comentó que para cerrar este año fiscal, requiere de un apoyo adicional de mil 248 millones de pesos, por lo que urge una reingeniería financiera, puesto que no puede estar recurriendo a nuevos endeudamientos ya que la federación les adelantó que no habrá rescate financiero.

La propuesta que someterá a consulta, es que se reducirá en un 10 por ciento los salarios de los empleados, se reducirá la nómina, se restringirán los gastos en viajes y viáticos, se compactara los grupos de alumnos y a los trabajadores jubilados, se les fijara un descuentos entre un 5 y un 20% de sus ingresos mensuales, como aportación a un fideicomiso.

