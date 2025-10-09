Más Información

El gobernador de Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que industria agropecuaria es una de las fuentes de empleo más importantes para el estado, ya que miles de mujeres y hombres participan en el proceso de recolección de frutos, empaque y envío a otros estados y al extranjero.

Aseguró que esta industria agropecuaria michoacana es la líder nacional porque produce anualmente más de 3.8 millones de toneladas de , limón, guayaba, fresa y zarzamora, así como destacó que en el estado cuenta con alrededor de 182 mil hectáreas de huertas de aguacate que se ubican en 66 municipios, pero destacan Uruapan, Tancítaro, Ario, Peribán y Tacámbaro.

Respecto a la producción de fresa, Ramírez Bedolla señaló que cada año Michoacán produce 411 mil toneladas, mismas que son destinadas para el consumo local, nacional y exportación a otros países.

Gobernador de Michoacán destaca industria agropecuaria en la entidad (9/10/2025). Foto: Especial
También dijo que se tienen más de 9 mil 900 hectáreas plantadas de zarzamora, las cuales producen 242 mil toneladas y respecto a la guayaba, informó que se producen 192 mil toneladas, mismas que se cultivan principalmente en la zona oriente del estado, donde se contabilizan aproximadamente 13 mil hectáreas de árboles.

El gobernador Ramírez Bedolla destacó que a nivel nacional, el estado se ubica en tercer lugar en producción de frambuesa y arándano, cuarto lugar en agave mezcalero, y sexto lugar en producción de mango y plátano.

