La mañana de este jueves comenzó con ambiente templado y cielo nublado en la Ciudad de México, donde se prevén chubascos con lluvias fuertes principalmente en las zonas sur y poniente de la capital, informó el Servicio Meteorológico.

De acuerdo con el pronóstico, podrían presentarse descargas eléctricas durante el transcurso del día, así como vientos del componente norte de entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas que alcanzarán hasta los 45 km/h.

La temperatura actual es de 15 grados Celsius, mientras que la máxima esperada será de 20°C.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y tomar precauciones ante posibles encharcamientos o reducción de visibilidad por lluvia.

