El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó la mañana de este jueves que, debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad de México, se implementó la marcha de seguridad en las Líneas 3, 8, 12, A y B.

La medida consiste en reducir la velocidad de los trenes con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios durante el trayecto.

A través de sus redes sociales, el organismo pidió a la ciudadanía tomar previsiones ante posibles retrasos en el servicio y mantenerse informada por los canales oficiales del Metro.

La marcha de seguridad es una acción preventiva que se aplica de manera temporal cuando las condiciones climatológicas, como lluvia o granizo, pueden afectar la visibilidad o el correcto funcionamiento de los trenes.

