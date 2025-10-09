Más Información
Detienen en Michoacán a “Llanero”, ligado a extorsiones a limoneros; reclutaba y entrenaba a miembros de célula delictiva
Premio Nobel de Literatura para László Krasznahorkai; por su obra cautivadora en medio del terror apocalíptico
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó la mañana de este jueves que, debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad de México, se implementó la marcha de seguridad en las Líneas 3, 8, 12, A y B.
La medida consiste en reducir la velocidad de los trenes con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios durante el trayecto.
Lee también Apertura total del Tren Interurbano será a principio de 2026; Línea 12 del Metro avanza lento: SICT
A través de sus redes sociales, el organismo pidió a la ciudadanía tomar previsiones ante posibles retrasos en el servicio y mantenerse informada por los canales oficiales del Metro.
La marcha de seguridad es una acción preventiva que se aplica de manera temporal cuando las condiciones climatológicas, como lluvia o granizo, pueden afectar la visibilidad o el correcto funcionamiento de los trenes.
LL