Más Información

Identifican a presuntos responsables de amenazas contra escuelas y facultades de la UNAM; serán citados a declarar

Identifican a presuntos responsables de amenazas contra escuelas y facultades de la UNAM; serán citados a declarar

Sheinbaum alerta por huracán "Priscilla"; prevén se intensifique a categoría 3 rumbo a costas de BCS

Sheinbaum alerta por huracán "Priscilla"; prevén se intensifique a categoría 3 rumbo a costas de BCS

"El efecto túnel cuántico", ganador del Premio Nobel de Física, explicado con pelotas

"El efecto túnel cuántico", ganador del Premio Nobel de Física, explicado con pelotas

Grupo México, el conglomerado que quiere incursionar en el sector financiero con la compra de Banamex

Grupo México, el conglomerado que quiere incursionar en el sector financiero con la compra de Banamex

Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga: ¿por qué se dio el distanciamiento entre ellos?

Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga: ¿por qué se dio el distanciamiento entre ellos?

Diputados avalan reforma contra extorsión; la envían al Ejecutivo para su publicación

Diputados avalan reforma contra extorsión; la envían al Ejecutivo para su publicación

Cae en Sinaloa integrante de célula delictiva de la facción “Los Chapitos”; aseguran marihuana, cocaína y armas largas

Cae en Sinaloa integrante de célula delictiva de la facción “Los Chapitos”; aseguran marihuana, cocaína y armas largas

Gertz ve vínculos "claros" entre Hernán Bermúdez y delincuencia organizada; espera que declare en próxima audiencia

Gertz ve vínculos "claros" entre Hernán Bermúdez y delincuencia organizada; espera que declare en próxima audiencia

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

Harfuch: chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón, presunto asesino del religioso; se trabaja en búsqueda e investigación

Harfuch: chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón, presunto asesino del religioso; se trabaja en búsqueda e investigación

"Es un caso de secuestro y tortura psicológica y física"; Ernesto Ledesma narra detención en Israel

"Es un caso de secuestro y tortura psicológica y física"; Ernesto Ledesma narra detención en Israel

Lex Ashton, agresor de CCH Sur, cuenta con orden de aprehensión vigente y pendiente de cumplimentar por la Fiscalía CDMX

Lex Ashton, agresor de CCH Sur, cuenta con orden de aprehensión vigente y pendiente de cumplimentar por la Fiscalía CDMX

El presidente de , Daniel Noboa, resultó ileso tras ser atacado a balazos el vehículo en el que viajaba el martes por el sur del país en medio de contra su gobierno, informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

"Aparecieron 500 personas y le estuvieron lanzando piedras (a la caravana) y, obviamente, también hay signos de bala en el carro del presidente", dijo Manzano a la prensa y aseguró que el mandatario salió ileso.

La caravana presidencial fue atacada cuando se trasladaba hacia la localidad andina de Cañar (sur) y luego participó de un acto público.

Lee también

La ministra Manzano indicó que los autos de la caravana presidencial presentan daños en los parabrisas, por lo que las personas que son parte de la caravana también denunciaron.

La secretaria de Estado informó que hay cinco personas detenidas, las cuales serán procesadas en flagrancia por el delito de terrorismo.

"Estas son las 24 horas más importantes desde esta tentativa de asesinato al presidente. Esto no se va a quedar en la impunidad (...) esto no lo vamos a permitir, Ecuador dice sí a la paz y al trabajo”, expresó.

Lee también

Añadió que quienes propiciaron estos ataques no son de las comunidades indígenas ancestrales sino son ciertas células, a las que les deberá caer todo el peso de la ley.

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informó al medio local El Universo que Noboa mantendrá su agenda de manera normal, prevista para esta semana.

Tras la agresión a la caravana, Noboa siguió con sus actividades como la entrega de una obra de alcantarillado en la comunidad de Sigsihuayco, la supervisión del avance de la planta de tratamiento de aguas residuales y el anuncio de financiamiento para un nuevo sistema de alcantarillado, reportó el medio El Universo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit elimina puntos y cambia requisitos para comprar casa: ¿Cómo acceder a un crédito rápido?. Foto: iStock / Deagreez / Infonavit

Infonavit elimina puntos y cambia requisitos para comprar casa: ¿Cómo acceder a un crédito rápido?

¡URGENTE! Calendario OFICIAL Beca Rita Cetina 2025 ¿Quiénes cobrarán primero $1,900 y quiénes al último. Foto: Canva

¡URGENTE! Calendario OFICIAL Beca Rita Cetina 2025: ¿Quiénes cobrarán primero $1,900 y quiénes al último?

Visa H-2A/ iStock

Estos son los trabajadores migrantes que “sí quiere” Trump y la visa que deben tramitar

Visa H-2B. Foto: Pixabay

20 empleos para trabajar en Estados Unidos sin título universitario y con visa H-2B

Luna Llena de octubre 2025. Así se verá la primera Superluna del año desde México. HORA EXACTA Foto: iSTOCK/Beautiful Fireworks

Luna Llena de octubre 2025. Así se verá la primera Superluna del año desde México. HORA EXACTA