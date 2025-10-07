El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, resultó ileso tras ser atacado a balazos el vehículo en el que viajaba el martes por el sur del país en medio de protestas indígenas contra su gobierno, informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

"Aparecieron 500 personas y le estuvieron lanzando piedras (a la caravana) y, obviamente, también hay signos de bala en el carro del presidente", dijo Manzano a la prensa y aseguró que el mandatario salió ileso.

La caravana presidencial fue atacada cuando se trasladaba hacia la localidad andina de Cañar (sur) y luego Noboa participó de un acto público.

Lee también EU analiza próximas acciones contra Venezuela tras declararse en guerra contra cárteles del narcotráfico

La ministra Manzano indicó que los autos de la caravana presidencial presentan daños en los parabrisas, por lo que las personas que son parte de la caravana también denunciaron.

La secretaria de Estado informó que hay cinco personas detenidas, las cuales serán procesadas en flagrancia por el delito de terrorismo.

"Estas son las 24 horas más importantes desde esta tentativa de asesinato al presidente. Esto no se va a quedar en la impunidad (...) esto no lo vamos a permitir, Ecuador dice sí a la paz y al trabajo”, expresó.

Lee también Dos años de guerra en Gaza: cifras e imágenes de la devastación en el territorio palestino

Añadió que quienes propiciaron estos ataques no son de las comunidades indígenas ancestrales sino son ciertas células, a las que les deberá caer todo el peso de la ley.

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informó al medio local El Universo que Noboa mantendrá su agenda de manera normal, prevista para esta semana.

Tras la agresión a la caravana, Noboa siguió con sus actividades como la entrega de una obra de alcantarillado en la comunidad de Sigsihuayco, la supervisión del avance de la planta de tratamiento de aguas residuales y el anuncio de financiamiento para un nuevo sistema de alcantarillado, reportó el medio El Universo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm