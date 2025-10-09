Cuernavaca.- La Fiscalía Regional Metropolitana ejecutó orden de aprehensión en contra de Willians “N”, policía preventivo estatal, por su probable responsabilidad en el homicidio de un joven que presuntamente grababa un abuso de autoridad la noche del lunes en la colonia Patios de La Estación, en Cuernavaca.

La fiscalía informó que el Ministerio Público aportó diversos indicios de campo y gabinete para obtener dicho ordenamiento judicial, respetando siempre el marco legal que nos rige.

Ayer, el secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia, informó que existe un video privado que resulta clave para conocer la forma en que murió el joven, cuyos familiares refieren que caminaba hacia su trabajo en el mercado municipal, cuando se detuvo a videograbar el momento en que los policías detenían un auto con varios pasajeros.

Urrutia también afirmó que los uniformados y su unidad oficial fueron objeto de una agresión con piedras y reportó un elemento lesionado, así como daños materiales en la camioneta.

Una versión extraoficial indica que el policía disparó contra el joven a una distancia aproximada a los 20 metros y la bala atinó en la cabeza de la víctima. En la escena del homicidio encontraron un casquillo percutido.

Ayer un grupo de familiares, vecinos y amistades del joven se manifestaron apoyados por un grupo de taxistas que se cubrieron el rostro y colocaron sus unidades en calles y avenidas para cerrar el tráfico vial.

Una comisión fue recibida en palacio de gobierno por autoridades de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Gobierno, cuyos representantes garantizaron un proceso transparente.

Horas después aparecieron mantas en distintos puntos de Cuernavaca donde se indica que la víctima operaba como “halcón” o monitor para una célula delictiva, identificada con la Familia Michoacana, la cual controla el cobro de piso en el mercado municipal Adolfo López Mateos. Según la leyenda escrita en la manta, los taxistas que cerraron calles y avenidas recibieron órdenes de un sujeto apodado “El Santos” para acompañar la manifestación.

Cuernavaca registra enfrentamientos constantes entre grupos del crimen organizado que disputan el control del territorio. Dos de los principales grupos son La Familia Michoacana y Los Maya, de acuerdo con el secretario de Seguridad Pública estatal, Miguel Ángel Urrutia Lozano.

