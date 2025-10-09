Monterrey. – Un hombre fue detenido por la Fiscalía General de la República cuando transportaba 12 kilos de fentanilo, en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

La captura y decomiso de la droga se registró a la altura del kilómetro 100+70 de la Carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

Mediante un comunicado, la FGR informó que el sujeto había salido desde Culiacán, Sinaloa con destino a Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Se especificó que el sujeto recorrió cerca de mil 142 kilómetros, cuando fue interceptado en Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

La dependencia señaló que la droga, valuada en más de 3 millones de pesos, fue localizada en un doble piso oculto de la camioneta donde viajaba el sujeto identificado como José L., de 52 años.

La detención se dio después de que elementos de la Policía Federal Ministerial marcaran el alto al hombre para inspeccionar la unidad.

Al revisar la camioneta GMC Acadia blanca con placas del estado de Sinaloa, los uniformados encontraron 12 paquetes de fentanilo, equivalentes a 12 kilos 365 gramos.

La FGR informó que el aseguramiento se registró el pasado 4 de octubre, pero fue dado a conocer hasta que José L. fue vinculado a proceso por su presunta participación en delitos contra la salud en su modalidad de tráfico de fentanilo.

afcl/LL